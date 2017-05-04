Без реновации пятиэтажек объем аварийного жилья удвоится за 10-15 лет – Собянин

Без решения проблемы устаревшего пятиэтажного жилого фонда в России объем аварийного жилья может удвоиться через 10-15 лет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он сообщил на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны, которое прошло под председательством президента России Владимира Путина.

«Что касается вопросов, связанных с реновацией жилого фонда, то, действительно, это насущная проблема. Если ее не решать, то к тому аварийному фонду, что есть в России, прибавится примерно такая же цифра в ближайшие 10-15 лет», - сказал Собянин.

По словам мэра, инициаторами программы реновации пятиэтажек в Москве были сами горожане.

Собянин отметил, что реализация программы будет «сложной, трудной». «Сегодня мы работаем с Госдумой в диалоге для того, чтобы принять взвешенное решение для решения этой проблемы», - добавил Собянин.