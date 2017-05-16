Мэрия снова сообщила об ограничении движения транспорта из-за ремонта в Москве

Движение автотранспорта ограничат на ряде улиц Москвы в связи с ремонтом и строительством, говорится в сообщении на сайте мэрии Москвы.

«В связи с ремонтом мостового полотна через пути Филевской линии метро с 10 мая по 25 августа ограничено движение по одной полосе на Рублевском шоссе в районе Кунцевского путепровода, на Минской улице в районе Паркового путепровода и в Багратионовском проезде в районе Филевского путепровода», – сообщается в нем.

С 10 мая по 25 июня круглосуточно по двум полосам и с 25 июня по 8 июля по одной полосе в связи со строительством инженерных коммуникаций ограничено движение на Москворецкой набережной от Большого Москворецкого моста до пересечения с Китайгородским проездом, добавляется в сообщении.

В связи с продлением сроков работ на инженерных сетях с 15 мая по 1 августа ограничено движение на Рождественском бульваре от пересечения с улицей Сретенкой до пересечения с Трубной улицей. Поочередно будет перекрываться одна полоса, отмечается в материалах.

С 15 по 29 мая круглосуточно ограничено движение по одной полосе на Трубной улице в районе дома 2. Также с 15 мая по 26 июня недоступна одна полоса улицы Сретенки в районе дома 2, говорится в сообщении.

С 22 мая по 30 сентября в связи со строительством участка Кожуховской линии метро круглосуточно вводится ограничение на двух полосах с перепуском движения на проезд Энтузиастов от шоссе Энтузиастов до проезда под Дангауэровским путепроводом, добавляется в материалах.