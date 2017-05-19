Хованская посоветовала москвичам ставить на учет полагающиеся им земельные участки

Если собственник жилья в доме, включенном в программу реновации, выберет не новую квартиру, а денежное возмещение, он получит достойную компенсацию, пообещала депутат Госдумы, председатель думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. «Компенсация будет вполне достойной, чтобы соглашаться на такой вариант», - цитирует ее ТАСС. По ее словам, в компенсацию, кроме рыночной стоимости жилого помещения, входит также доля в праве на общее имущество на земельный участок. Хованская призвала в «всех москвичей озаботиться постановкой на кадастровый учет этих земельных участков», «только в этом случае доля в праве на общее имущество, стоимость этого земельного участка будет входить в рыночную стоимость (жилого помещения)».

Если у государства существуют старые обязательства по реализации капитального ремонта в переселяемом доме, то собственникам должна быть предоставлена «компенсация за непроизведенный ремонт», добавила депутат.

Хованская также сообщила, что собирается внести «дополнительное предложение о том, что если проводится собрание и большинство собственников хочет переехать в другой дом, то с собственниками должен заключаться предварительный договор».