На пяти московских улицах с 10 июня введут одностороннее движение

На пяти московских улицах в Юго-Восточном и Северном административных округах с 10 июня будет введено одностороннее движение транспорта, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения Москвы.

В Юго-Восточном округе будет введено одностороннее движение на участках дублера Мячковского бульвара до улицы Перерва и до улицы Поречная. На севере столицы одностороннее движение вводится на улице 1-я Радиаторская от 2-го Войковского проезда до 4-го Войковского проезда, а также на 2-й Радиаторской от 4-го Войковского проезда до 2-го Войковского проезда. При этом будет организовано несколько десятков парковочных мест.

Также одностороннее движение будет введено на улице Левитана от улицы Панфилова до Алабяна, где будет организовано 38 парковочных мест.

В Северном округе двустороннее движение вернут на улицу Зорге. Одностороннее движение вводилось на время строительства транспортного тоннеля на пересечении улиц Народного Ополчения и Берзарина.