Минстрой назвал 11 российских регионов, отстающих по темпам расселения аварийного жилья

По темпам расселения аварийного жилья от плановых показателей отстают 11 российских регионов, передает ТАСС.

Среди них Тува, Забайкальский, Пермский, Приморский края, Амурская, Иркутская, Ивановская, Тверская, Саратовская, Сахалинская области, а также Еврейская автономная область, заявили в пресс-службе Минстроя России.

«Минстрой вынужден в ручном режиме работать с каждым проблемным регионом, главам регионов направлены письма с напоминанием о персональной ответственности за выполнение программы - подписывая соглашение о предоставлении федерального финансирования, главы регионов одновременно брали на себя обязательства обеспечить расселение семей, проживающих в аварийных домах в установленные сроки», - отметили в пресс-службе ведомства.

Губернаторы, которые не выполнят взятые на себя обязательства вовремя, должны будут публично извиниться перед жителями аварийных домов, а также предпринять все усилия по ускорению завершения задачи. Виновные в срыве сроков понесут наказание, заявили в Минстрое.