АФК «Система» не исключает участия в программе реновации

АФК «Система» может принять участие в московской программе реновации, если сочтет это экономически целесообразным, а программа не будет только социальной. Как передает ТАСС, это телеканалу РБК заявил президент компании Михаил Шамолин. Он уточнил, что АФК «будет выстраивать» стратегию по отношению к программе реновации, когда будут понятны ее точные параметры - к примеру, этажность и коммерческая привлекательность.

«Система» сможет принять участие в реновации, если появится возможность не только строить жилье для переезжающих из сносимого жилья, но и продавать квартиры на рынке. Как сказал Шамолин, сейчас компания ждет соответствующих разъяснений от московских властей. В целом, по его оценке, «программа очень грамотная, правильная и пойдет на пользу городу».