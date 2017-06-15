Мосгордума: московский закон о реновации будет приведен в соответствие с федеральным

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что в связи с принятием федерального закона о реновации жилья в Москве потребуется внесение изменений в столичный закон о гарантиях жителям переселяемых домов.

«Мы изучили окончательную редакцию федерального закона о реновации на предмет необходимости внесения изменений в наш московский закон. Хочу сказать, что глобальных изменений нам вносить не придется. Концептуально ничего не меняется. Но есть некоторые правовые тонкости, которые мы не можем не учесть, и обязательно приведем наш закон в соответствие с федеральным», — сказал Шапошников.

Он пояснил, что потребуется дополнить содержание понятия «реновация». Также нужно будет внести изменение юридико-технического характера, касающееся предоставления новых квартир нанимателям по договорам социального найма. Кроме того, столичные депутаты, возможно, дополнят городской закон положением о том, что очередность сноса многоквартирных домов по программе реновации должна определяться с учетом их технического состояния.

В то же время Шапошников подчеркнул, что все 12 гарантий, которые были заложены в московском законе, вошли в федеральный закон. В частности, в программу войдут только те дома, в которых 2/3 собственников выскажутся «за».