Строительство жилья в России снизилось на 12,6% – Росстат

В январе - июне 2017 г. в России было введено 21,6 млн кв. м жилья, что на 12,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (24,7 млн кв. м), сообщается в материалах Росстата, опубликованных на сайте ведомства.

В мае ввод жилья сократился по сравнению с маем 2016 г. на 2,5% до 4,3 млн кв. м.

Всего, по данным Росстата, за первые пять месяцев в стране построили 316 900 новых квартир, в мае – 57 500 квартир.

Объем выполненных за пять месяцев строительных работ сократился в сопоставимых ценах в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1,5% до 1,87 трлн руб. В мае показатель вырос на 3,8% до 453 млрд руб.