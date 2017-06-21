Минприроды предложило адаптировать строительные нормы к разгулам стихии

Минприроды России предлагает‎ адаптировать нормы строительства в городах к росту числа опасных природных явлений. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

«В 2016 г. каждое третье из 1000 опасных природных явлений нанесло экономический и социальный ущерб», — отметил он, выступая в Госдуме. По его словам, улица любого крупного города под действием быстро развивающихся опасных метеорологических явлений может представлять опасность для жизни и здоровья людей.

«Поэтому сегодня мы видим необходимость в адаптации градостроительного планирования и строительных норм и правил к росту опасных природных явлений», — сказал Донской.