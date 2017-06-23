ГК ПИК поменяла схему выплат дивидендов акционерам

Совет директоров ГК ПИК принял решение направлять на выплату дивидендов не менее 30% чистого потока денежных средств от операционной деятельности дважды в год. Выплаты по такой схеме компания планирует начать уже в этом году.

«Такое решение позволит повысить инвестиционную привлекательность компании без ущерба для бизнес-стратегии и риска потери финансовой устойчивости», - говорится в сообщении компании.

По мнению ГК ПИК, операционный денежный поток является лучшим и наиболее справедливым индикатором качества доходов компании и не включает в себя «бумажные» статьи доходов и расходов. К тому же, из-за специфики строительной отрасли и практики предварительных продаж понесенные расходы и поступления денежных средств отображаются в финансовых результатах отчетного периода, тогда как доходы признаются при передаче прав собственности, обычно с лагом в 1,5-2 г.