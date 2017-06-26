АИЖК выплатит акционерам 7 млрд рублей дивидендов

АИЖК направит на дивиденды по итогам 2016 г. 51,54% от чистой прибыли по МСФО, говорится в материалах компании.

Чистая прибыль АИЖК по МСФО за 2016 г. составила 13,7 млрд руб., что на 58,8% выше по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. В общей сложности акционерам будет выплачено 7,067 млрд руб. Из этой суммы 6,855 млрд руб. будет выплачено в денежной форме, а 211,5 млн руб. – недвижимым имуществом.

Еще 25% чистой прибыли в размере 3,43 млрд руб. будет направлено в некоммерческую организацию «Фонд единого института развития в жилищной сфере» за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

В резервный фонд АИЖК направит 5% от чистой прибыли АО «АИЖК» по РСБУ, что составляет 302,7 млн руб.