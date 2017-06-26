Хуснуллин: дворы жилых домов не могут быть проходными

К осени в Москве хотят принять новые региональные нормы градостроительного проектирования, которые впервые разграничат территории жилых кварталов на публичные и приватные, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Как передает «Интерфакс», эти принципы уже заложены в основу технического задания конкурса на застройку пяти пилотных кварталов реновации, так что нормативы будут опробованы в проектах еще до принятия соответствующего постановления правительства Москвы. Чиновники считают, что новые нормы позволят «обеспечить более эффективное использование земельных ресурсов микрорайонов».

«Приведу простой пример. Улица, сквер, площадь – это публичные территории, там можно встретить случайных прохожих. А двор конкретного дома – это приватная территория для жителей этого дома и их соседей», – сказал заммэра. По его словам, двор должен отличаться от улицы и своей планировкой, и благоустройством. Территория двора, добавил он, не может быть проходной. «По региональным нормативам московский двор – это тихое уютное место с зеленью и площадками для отдыха», – сказал Хуснуллин.

Также в новых нормативах будут прописаны стандарты создания упорядоченных проездов для автомобилей и организации паркингов в районах жилой застройки.