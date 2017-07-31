На площадь Тверская Застава вернули памятник Горькому

В ночь на 31 июля памятник Максиму Горькому вернули из парка «Музеон» на площадь Тверская Застава, где он стоял с 1951 по 2005 г. Как заявил агентству «Москва» заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, власти возвращают историческое наследие на столичные улицы и это одно из таких мероприятий. Он добавил, что площадь Тверская Застава «примет уникальный, по сути дела, исторический вид: она будет соединена трамваем с Лесной улицей, вокруг памятника пройдут трамвайные пути, на площади будет высажено порядка 90 крупномерных деревьев, будет сделано 22 пешеходных перехода».

Памятник Горькому по проекту Веры Мухиной был открыт в сквере у Белорусского вокзала в 1951 г.: именно сюда Горький прибыл после своей итальянской эмиграции, здесь же выступил с первой после возвращения речью, напоминает «Интерфакс». В «Музеон» скульптуру перевезли в связи с планами по изменению схемы движения на площади Тверская Застава.

В ночь на 31 июля пятиметровый памятник, ширина которого достигает 2 м, в горизонтальном положении был помещен на длинномер и перевезен к месту установки по Большой Якиманке, Садовому кольцу и 1-й Брестской улице. Работа велась под проливным дождем. «К сожалению, мы вынуждены вести работу в эту непогоду для того, чтобы установить памятник на постамент», – сказал Бирюков.

Как ранее говорил главный архитектор проекта реставрационной мастерской «Наследие» Алексей Жданов, памятник Горькому будет установлен на площади Тверская Застава 1 августа, передает «Москва».

По словам чиновника, Тверская улица на участке от Триумфальной площади до площади у Белорусского вокзала будет расширена от 0,5 до 20 м. Улица Лесная также будет благоустраиваться и по ней можно будет пройти на Новослободскую улицу. При этом вся центральная часть города становится доступной для пешеходов – возвращается исторический облик фасадов, убираются провода, добавил он. До Белорусского вокзала протянут линию трамвайных путей от Лесной улицы с пересечением 1-й Тверской-Ямской. Общая длина путей составит 1,2 км.