Хуснуллин: московская реновация достойна Книги рекордов Гиннесса

Московская программа реновации жилищного фонда может претендовать на участие в Книге рекордов Гиннесса, считает заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. «Мы можем сегодня сказать, что по масштабу это одна из самых крупных программ в мире», - цитирует его агентство «Москва». Также чиновник отметил высокий интерес к архитектурному конкурсу проектов, объявленному в связи с программой реновации: «Заявилось 126 команд».

Программа, по словам заммэра, затронет около 30% жилых территорий столицы. «Всего предстоит подготовить и согласовать с жителями проекты планировок, градостроительную документацию около 100 территорий в границах более 250 кварталов, - сказал он. - Общая площадь всех территорий, которые будут затронуты реновацией, включая как целиком кварталы, так и единичные дома, - это порядка 15 000 га, или около 30% от жилых территорий - именно территорий, которые имеют жилую застройку по генеральному плану».

1 августа мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации. В перечень многоквартирных домов, которые снесут по этой программе, вошли 5144 многоквартирных дома, относящихся к первому периоду индустриального домостроения или аналогичные им по характеристикам, как сказал градоначальник. Это свыше 350 000 квартир, где проживает порядка 1 млн москвичей. Программа реновации охватит все административные округа столицы. При этом наибольшее число домов, включенных в программу, расположено в Восточном (1055 домов) и Юго-Восточном (818 домов) административных округах. «Столицей» реновации можно считать Кузьминки (ЮВАО) – 284 дома, уточняет заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Меньше всего в Зеленограде – 34 дома.

В ряде районов (Арбат, Хамовники, Замоскворечье и др.) в программе будет участвовать только один дом.