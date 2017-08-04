Собянин пообещал создать археологические музеи под открытым небом после программы «Моя улица»

В Москве будут созданы археологические музеи под открытым небом для показа находок, сделанных за время работ по программе «Моя улица». Как передает агентство «Москва», это пообещал мэр города Сергей Собянин, пока осматривал Хохловскую площадь на Бульварном кольце.

«На месте знаменитой Хохловской площади больше десятка лет был несчастный объект, затопленный водой, по сути дела - помойка, брошенный инвестиционный контракт. Но на самом деле это жемчужина, потому что здесь, на этом месте, вскрыты и найдены останки Белого города - стены с полутысячелетней историей, и впервые в Москве создается открытый археологический парк, где могут и жители Москвы, и туристы полюбоваться стариной Москвы, где смогут проходить культурные мероприятия. Вместо развлекательного центра, который здесь ранее планировался, будет удивительное открытое пространство, одно из самых уникальных в Москве», - заявил Собянин. По его словам, всего в ходе работ по программе «Моя улица» было найдено около 10 000 артефактов, которые вошли в коллекцию Музея Москвы. В мэрии хотят, чтобы такие находки были выставлены прямо на улицах и чтобы в городе появились около полутора десятка таких открытых археологических памятников: «либо в таком открытом виде, либо в витринах».

Собянин сказал археологам, что одной из задач программы «Моя улица» было восстановление исторического прошлого столицы. «Миссия «Моей улицы» как раз раскрыть город, вернуть историческое прошлое, исторические фасады и исторические бульвары», - сказал он.

Основные работы по благоустройству Бульварного кольца должны завершиться в ближайшие недели, добавил мэр.

15 августа в Музее Москвы откроется выставка находок, сделанных в ходе работ по благоустройству. Как сообщила директор музея Алина Сапрыкина, выставка называется «Тайны московских подземелий».