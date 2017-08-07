В центре Москвы откроют участки исторической брусчатки

В центре Москвы в нескольких местах откроют участки исторического мощения улиц, сообщил порталу мэрии заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, они появятся на Тверской улице, на Сретенке, Петровке и Земляном Валу. В 2015 г. еще один такой участок был открыт на Пушечной улице, где при благоустройстве нашли старинную клинкерную мостовую и решили встроить участок площадью около 40 кв. м в современное мощение.

«Когда мы получили положительный отклик со стороны москвичей, было решено продолжить этот опыт и делать на центральных улицах города участки с историческим мощением, – заявил заммэра. – Такие решения позволяют показать жителям и гостям столицы, как были благоустроены улицы несколько столетий назад, сохранив при этом память о прошлом в контексте нового облика улиц».

Также власти собираются обустроить участки с экспонированием элементов фундаментов и конструкций исторических построек. По словам Бирюкова, самой масштабной станет экспозиция с частью крепостной стены Белого города на Хохловской площади. «Древняя стена превратится в главный элемент благоустройства площади», – сказал он. Кладку уже очистили и отреставрировали, сейчас ее укрепляют и восстанавливают ее целостность, сообщил чиновник. «На данный момент ведутся работы по гидрофобизации – обработке специальным составом, не пропускающим влагу. Уже выполнено 75% всех строительно-монтажных работ. Прогуляться у стены Белого города москвичи и гости столицы смогут в сентябре. Все будет готово к Дню города», – пообещал он.

На Хохловской площади мэрия задумала создание городского многоуровневого общественного пространства – зоны амфитеатра под открытым небом с включением музеефицированных кладок стены Белого города и широкой прогулочной зоны с местами для размещения летних кафе и веранд, сообщает портал mos.ru.

Также под стекло будут помещены фрагменты подземной части палат Нарышкина Высоко-Петровского монастыря, которые обнаружили на Петровке. Рядом с внешней юго-западной стеной палат были расчищены приямок с полом и два оконных проема подвального помещения второй половины XVII века. Сейчас все фрагменты реставрируются, сообщил Бирюков. На Славянской площади были обнаружены цокольные этажи у церкви Всех Святых на Кулишках. Их также решено раскрыть, расчистить и поместить под стекло.