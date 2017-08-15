Хуснуллин: Попавшим под реновацию предложат около 1 млн кв. м «казенного» жилья

Почти весь объем жилья, которое строит казенное предприятие Москвы «Управление гражданского строительства» (КП «УГС»), может быть использован для переселенцев по программе реновации. Как передает «Интерфакс», это заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. «У города уже есть готовое жилье, построенное КП "УГС". Значительный объем домов строится сейчас. Всего получается порядка 1 млн кв. м», – сказал он. По его словам, эти дома могут быть приспособлены для попавших под реновацию.

«Надо внимательно посмотреть по квартирографии, адаптировать это жилье под стандарты отделки и благоустройства и после этого уже предлагать как вариант для переселения», – сказал чиновник.

На протяжении последних лет силами КП «УГС» строилось около 500 000 кв. м жилья ежегодно для социальных нужд города и продажи на рынке.