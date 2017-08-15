В Москве в выходные перекроют две улицы

Две московские улицы перекроют в предстоящие выходные 19 и 20 августа, сообщили в департаменте транспорта Москвы. Так, в связи с празднованием Яблочного спаса 19 августа с 6:00 до 18:00 закроют проезд вдоль храма Преображения Господня от 1-й улицы Бухвостова до Краснобогатырской улицы.

При этом из-за проведения «Московского триатлона» 20 августа с 09:00 до 13:00 полностью закроют для автомобилей Крылатскую улицу на западе столицы между улицей Нижние Мневники и проспектом Маршала Жукова.