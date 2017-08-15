Богоявленский переулок в центре Москвы станет пешеходным

Для выполнения благоустройства по программе «Моя улица» с 0:00 16 августа до 05:00 30 августа полностью будет перекрыто автомобильное движение в Богоявленском переулке в центре Москвы, говорится в сообщении столичной мэрии. «После ремонта Богоявленский переулок станет полностью пешеходным. Возможность проезда сохранят лишь для спецтранспорта и машин, которые доставляют товары и продукты в местные кафе и магазины, автомобилей горожан, проживающих и работающих на этих улицах, а также граждан с ограниченными возможностями и сопровождающих их лиц», - говорится в сообщении.

За две недели в переулке замостят гранитной плиткой 1500 кв. м бывшей проезжей части.

После благоустройства по программе «Моя улица» Богоявленский и следующий за ним Рыбный переулки, а также Биржевая площадь станут частью единого пешеходного маршрута от Кремля до парка «Зарядье». На Биржевой площади установят фонтан и скамейки.