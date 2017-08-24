В Москве осталось демонтировать 50 пятиэтажек первой волны сноса

В столице осталось демонтировать 50 пятиэтажек первого периода индустриального домостроения, говорится в сообщении департамента градостроительной политики Москвы.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, за за счет средств городского бюджета будет снесено 25 домов и столько же - в рамках действующих инвестиционных контрактов.

«Программа выполнена уже на 96,7%», — пояснил Левкин.

Программа сноса домов первого периода индустриального домостроения началась в 1999 г. и предполагала демонтаж 1722 зданий общей площадью около 63 млн кв. м.