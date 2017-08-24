Лишь 10% покупателей новостроек в Москве могут заплатить за жилье все деньги сразу

За последние четыре года на рынке новостроек в Москве почти втрое сократилось число сделок с единовременной 100%-ной оплатой, подсчитали эксперты компании «Инком-недвижимость».

По их данным, сегодня за новостройку полностью и сразу расплачивается лишь каждый десятый покупатель. Между тем в августе докризисного 2013 г. таких покупателей была почти треть – 28%. На протяжении четырех лет численность данной категории покупателей ежегодно сокращалась на 2-7 п. п.

По словам руководителя аналитического центра «Инком-недвижимости» Дмитрия Таганова, сегодня на массовом рынке новостроек сразу всю сумму за жилье готов заплатить тот, кто совершает альтернативную сделку: он продает свою вторичную квартиру и на вырученные деньги приобретает жилье в новостройке.

Большинство покупателей квартир в новостройках (73%) используют ипотечный кредит. И год от года число таких покупателей растет. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. рост составил 8 п. п., в августе 2013 г. сделок по такой схеме было 42% от общего числа.

В настоящее время количество ипотечных покупок превышает 80% от общего объема продаж нового жилья.