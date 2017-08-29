Администрация Санкт-Петербурга подтвердила выселение Европейского университета

Особняк Кушелева-Безбородко в центре Санкт-Петербурга, занимаемый Европейским университетом, подлежит освобождению, заявили в городском комитете имущественных отношений во вторник.

«Вступившим в силу решением Aрбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12 апреля 2017 г. подтверждена законность расторжения договора аренды в отношении здания, заключенного между комитетом имущественных отношений и автономной некоммерческой организацией "Европейский университет" в Санкт-Петербурге. Здание подлежит освобождению», - сообщил «Интерфаксу» заместитель председателя комитета Александр Герман.

По его словам, в Смольном решается вопрос создания в особняке IT-центра для дополнительного образования детей, проявивших способности в информационных технологиях и робототехнике.

Ранее в Европейском университете сообщили, что у вуза есть запасное здание, но переезд пока не планируется.