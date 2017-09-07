В Москве в рамках реновации планируют построить дома с четырехкомнатными квартирами

В новых домах, построенных по программе реновации в Москве, могут появиться четырехкомнатные квартиры, сообщил замруководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

«Мы показали, как однушка, двушка и трешка будут выглядеть в доме по реновации. С учетом технических возможностей будет закладываться и возможность четырехкомнатной квартиры», - сказал он.

1 июля 2017 г. Владимир Путин подписал поправки к закону «О статусе столицы Российской Федерации», утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.