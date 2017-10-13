В России создадут кадровый резерв архитекторов

В России необходимо создать архитектурный кадровый резерв из специалистов, которые потенциально смогут стать главными архитекторами городов и регионов, заявил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

«Только в последние недели ко мне обращались несколько губернаторов с просьбой подобрать кандидатуры на пост главного архитектора. Это говорит о кадровом голоде специалистов, которые тянутся к масштабным решениям. И мы должны создать кадровый резерв именно из тех молодых ребят, которые готовы поехать в те или иные регионы работать», - сказал Мень на Первой российской молодежной архитектурной биеннале в Татарстане.

Он добавил, что в ближайшее время будут прорабатываться юридические вопросы создания кадрового резерва. Мень напомнил, что в России реализуется приоритетный проект по созданию комфортной городской среды, что требует работы профессионалов.

В этом году на благоустройство регионам суммарно было выделено 45 млрд руб. В следующем году при распределении финансирования будут учитываться успехи регионов по формированию городской среды.