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На крыше станции метро «ЦСКА» сделают сквер

На кровле строящейся станции метро «ЦСКА» будет разбит сквер, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Благоустройству территорий около строящихся станций метро уделяется особое внимание. Например, очень красивым получается сквер около станции "ЦСКА". Кровля станции будет эксплуатируемой, зеленой. Здесь появятся места для отдыха, установят лавочки», – отметил Хуснуллин.

Он напомнил, что станция метро «ЦСКА» находится на первом участке Третьего пересадочного контура (ТПК) от станции «Деловой центр» до «Петровского парка».

«Завершается благоустройство территорий и возле других станций метро этого радиуса. Например, в районе станции "Петровский парк" вдоль стадиона "Динамо" появилась новая дорога, которая связала Ленинградский проспект и Петровско-Разумовскую аллею», – сказал заммэра.

Ранее глава стройкомплекса сообщал, что первый участок ТПК примет пассажиров в конце ноября – начале декабря этого года.