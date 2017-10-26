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Минстрой рассказал об этапах отказа от долевого строительства

Российские власти уже предпринимают первые шаги к переходу от долевого строительства жилья к проектному финансированию, но пока не называют точных сроков такого перехода, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Минстроя Михаила Меня.

«Это большая, серьезная работа, даже сама разработка дорожной карты, где основными будут Минэкономразвития и ЦБ. Поэтому было бы опрометчиво называть конкретные сроки», — сказал министр, отметив, что в процессе перехода важно не допустить роста цен на жилье.

Первым этапом перехода к новой схеме стало появление фонда защиты прав дольщиков, который уже принял взносы от 17 застройщиков жилья.

Вторым этапом, по его словам, станет вступление в силу с 1 июля 2018 г. поправок в законодательство о долевом строительстве. Одновременно будет вестись работа по унификации системы контроля за долевым строительством в регионах. На следующем этапе необходимо будет посмотреть, каким образом работает банковское сопровождение, заметил Мень, передает «РИА Новости».

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о переходе от системы долевого строительства жилья к проектному банковскому финансированию строек. При этом, как отметил Михаил Мень, это «не дело завтрашнего дня», а планы на перспективу.

Сегодня в 72 субъектах насчитывается 830 проблемных объектов. Число граждан, заключивших договоры долевого участия в этих объектах, составляет 86 000 человек. При этом в реестры пострадавших граждан включены 36 600 участников строительства, поскольку включение в реестр носит заявительный характер.