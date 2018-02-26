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ОКБ назвало сумму перечисления застройщикам средств по ипотечным сделкам

В январе текущего года объем новых ипотечных кредитов, средства по которым фактически были перечислены на счета застройщиков России, составил 117,5 млрд руб., что на 46% выше, чем в январе 2016 г. – 63,2 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Бюро учитывает фактически перечисленные средства на счета заемщиков. Как указывается в пресс-релизе, в некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней.

По подсчетам организации, в количественном выражении аналогичная динамика роста: в январе текущего года россиянам было выдано 62 910 ипотечных кредитов, что на 44% больше, чем год назад – 35 040 кредитов. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 4%: с 1,80 млн до 1,87 млн руб.

По данным ЦБ, объем выданных кредитов в сфере ипотечного жилищного кредитования в 2017 г. вырос в РФ по сравнению с предыдущим годом на 37% – до 2 трлн руб.