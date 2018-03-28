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Минстрой уточнил данные о вводе жилья в России в 2017 году

Ввод жилья в России в прошлом году составил 79,2 млн кв. м, уточнил на всероссийском селекторном совещании с регионами министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. «Мы прогнозировали, напомню, не более 76 млн кв. м», - сказал министр.

Мень также отметил, что к регионам - лидерам по вводу относятся Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Он добавил, что в прошлом году вводились в эксплуатацию дома, разрешение на строительство которых выдавалось в прошлые годы.

Ранее Росстат сообщал о том, что ввод жилья в прошлом году в стране снизился на 2,1% относительно 2016 г., составив 78,6 млн кв. м (свыше 1,131 млн квартир). Снижение жилищного строительства наблюдалось во всех федеральных округах, кроме Северо-Западного (+0,2%) и Южного (+6,5%).

По прогнозам Минстроя, в этом году будет зафиксирован рост жилищного строительства, что во многом обусловлено повышением доступности ипотеки.

«По нашим оценкам, в 2018 г. мы можем выйти на 80 млн кв. м, 2019 г. тоже может быть неплохим. В 2020 г. может быть проседание из-за новых требований к застройщикам, но потом ситуация адаптируется», — говорил глава ведомства Михаил Мень.

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