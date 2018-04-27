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Совладелец «Зимней вишни» передаст здание городу и оплатит снос

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Основной собственник сгоревшего торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» передаст здание властям Кемерова и оплатит его снос, сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.

«Собственников у здания около 40, но основной – "Кемеровский кондитерский комбинат" – уже дал согласие на отказ от него в пользу муниципалитета, он готов оплатить и снос здания в целом, и создание на его месте того, что хотели бы видеть кемеровчане», – сказал Середюк (цитаты по «Интерфаксу»).

Сейчас решаются юридические вопросы с остальными владельцами площадей, в том числе со Сбербанком, отметил Середюк: «Некоторые собственники также готовы отказаться и отдать свою собственность муниципалитету».

«Существуют вещи превыше бизнеса, но в силах муниципалитета разрешить эти проблемы. В соответствии с мнением большинства горожан, территория может быть признана рекреационной и будет изменен генплан. Дальше будет решен вопрос изъятия, компенсации собственникам», – сказал мэр.

Ранее группа собственников помещений «Зимней вишни» попросили кемеровские власти не сносить уцелевшую после пожара часть строения – бетонное здание бывшей кондитерской фабрики, которая послужила основой для ТРЦ. Предприниматели отмечали, что брали кредиты, продавали другой бизнес и вкладывали накопленные за десятки лет сбережения для развития бизнеса в «Зимней вишне».

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, его жертвами стали 60 человек.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

Бизнес
Новости

Связанная с Мордашовым «Нетология» запустила очные курсы для бизнеса

Ведомости
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Образовательный университет «Нетология», среди совладельцев которого «Севергрупп» Алексея Мордашова, запустила программу очного обучения для корпоративного сегмента и планирует получать в этом направлении рынка «сотни миллионов рублей» дохода. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.

По данным газеты, среди клиентов компании – ВТБ, который закупил набор видеокурсов по навыкам управления и личной эффективности, Delonghi, заинтересовавшаяся обучением маркетологов по инструментам интернет-продвижения, а также корпоративный университет РЖД. Компанию интересует инфографика и визуализация данных.

Сумма заключенных с корпоративным бизнесом контрактов составляет 10 млн руб. Гендиректор «Нетологии-групп» Максим Спиридонов в беседе с газетой отметил, что в первый год компания прогнозирует выручку в несколько миллионов рублей, а с 2019 г. — «сотни миллионов».

Сейчас компания готовит корпоративные программы обучения по digital-маркетингу, управлению продуктом, инфографике, data science и другим предметам.

В «Нетологии-групп» отметили, что в корпоративный сегмент образования сейчас больше всего стремятся онлайн-платформы. Катализатором, по словам представителя группы, стал кризис, который начался в 2014 г. и отразился на рынке образовательных услуг.

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Недвижимость
Новости

Минстрой сообщил о значительном снижении жалоб от граждан жилищным инспекторам

Интерфакс
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Число обращений в органы Госжилнадзора в России уменьшилось на 50% за год, заявил заместитель руководителя Минстроя Андрей Чибис на Всероссийском совещании с руководителями органов государственного жилищного надзора.

«У нас на 50% уменьшилось количество обращений, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством», — сказал он, уточнив, что речь идет о показателях 2017 г.

В 2017 г. ГЖИ было рассмотрено 1,65 млн обращений от жителей. Из них половина связана с нормами законодательства.

«У нас много субъектов, которые добиваются результата. 80% всех проверочных мероприятий региональных Госжилинспекций устраняются», — добавил замминистра.

Политика
Новости

Суд отказал жителю Свердловской области в иске к Ройзману

Ведомости
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Октябрьский районный суд Екатеринбурга отказался удовлетворить иск жителя Свердловской области к мэру города Евгению Ройзману на 650 000 руб., сообщили «Интерфакс-Урал» в суде.

«Суд встал на мою сторону и отклонил иск наркоторговца! Мое уважение суду. Благодарю всех добрых людей за поддержку. Сила в правде», – написал Ройзман на своей странице в Twitter.

Истец заявлял, что на страницах своего блога Ройзман опубликовал его личные данные, а также оскорбительные комментарии и недостоверную информацию. Он просил удалить публикацию, дать опровержение и компенсировать моральный вред в размере 650 000 руб.

Ройзман утверждал, что заявление на него написал наркоторговец, который был осужден в 2011 г., а через некоторое время вышел по УДО.

Ройзман в 1999 г. основал фонд «Город без наркотиков» для борьбы с наркоторговлей. В 2013 г. он вышел из состава учредителей фонда в связи с избранием мэром Екатеринбурга.

Политика
Новости

Роскомнадзор объяснил блокировку «В контакте», «Яндекса» и Facebook

Ведомости
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Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей. В сообщении на странице ведомства в Facebook говорится, что специально эти ресурсы регулятор не блокировал.

«В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки», - отмечается в сообщении. Ведомство поясняет, что кратковременное попадание в реестр IP-адресов социальных сетей обусловлено «технологическими особенностями работы системы».

«Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», - подчеркнули в Роскомнадзоре.

Ранее «Коммерсантъ» написал, что IP-адреса «В контакте», «Яндекса», Twitter, Facebook, «Одноклассников», Yahoo и Liveinternet попали в реестр запрещенных сайтов. Позже эти адреса из реестра исключили.

Суд 13 апреля постановил немедленно заблокировать Telegram на территории России. Судья отмечала, что причиной стало неисполнение требования ФСБ о передаче ключей для дешифровки переписки пользователей.

После этого Роскомнадзор внес в реестр запрещенных 18 VPN и прокси-сервисов. Они, по данным ведомства, предоставляли доступ к мессенджеру в России. В реестр также попали IP-адреса Amazon, Microsoft и Google, которые Telegram использовал для обхода блокировок.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

Технологии
Новости

Собянин подвел первые итоги работы системы распознавания лиц в метро

Ведомости
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За последние два месяца с помощью системы распознавания лиц в московском метро были задержаны девять находящихся в розыске человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Собянин также опроверг информацию о том, что система стоила городу несколько миллиардов рублей. «Сама программа распознавания лиц для метрополитена обошлась не в 4 млрд руб., а в 3 млн руб.», – отметил мэр.

Собянин также подчеркнул, что система создана не под чемпионат мира по футболу, а для постоянной работы по обеспечению безопасности подземки.

Московский метрополитен запустил систему распознавания лиц в пилотном режиме в марте. Особое внимание было уделено станциям, расположенным рядом с местами проведения матчей предстоящего футбольного первенства, рассказывали газете «Коммерсантъ» в пресс-службе метрополитена. По данным газеты, стоимость установленного сейчас оборудования для распознавания лиц составила около 30 млн руб.

Система способна распознавать до 20 лиц в секунду, используя фотографии из базы федерального розыска. Информация с камер поступает дежурному полицейскому на специальный мобильный комплекс. 

Чем удивили первые станции Большой кольцевой линии метро

Бизнес
Новости

Компания «Русский лосось» сменила владельцев

Ведомости
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Более 60% компании «Русский лосось», некогда крупного производителя красной рыбы, получили менеджеры, которые могут быть связаны с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Издание со ссылкой на пресс-службу компании уточняет, что предыдущий владелец - кипрская Elkamo Trade & Invest Ltd. (владельцем считается петербургский предприниматель Михаил Бобров) - перестала распоряжаться 60,02% акций предприятия.

Теперь по 20,04% акций «Русского лосося» перешли Сергею Барабанову и Виктору Фирсову. Владельцем еще 19,93% стал Андрей Сотников. Сегодня Elkamo принадлежит 20,97% компании через ООО «Русак», которое в стадии ликвидации.

Как отмечает газета, новые акционеры могут действовать в интересах Олега Кожемяки, губернатора Сахалинской области и бенефициара находящейся в Приморском крае Преображенской базы тралового флота. Предприятие владеет квотами на вылов около 150 000 т минтая и сельди; по данным Forbes, выручка в 2016 г. — $213 млн.

«Так, полный тезка Сергея Барабанова сегодня занимает пост гендиректора Озерновского рыбоконсервного завода №55 (ОРЗ). Бенефициаром ОРЗ считается господин Кожемяка», - указывает издание.

«Русский лосось» управляет шестью лососевыми фермами под Мурманском общей проектной мощностью 30 000 т в год. Производство было остановлено в 2015 г. после массовой гибели рыбы. Убытки оценивались в 1,5 млрд руб. Акционеры обратились с заявлением о банкротстве. В 2016 г. в отношении «Русского лосося» было открыто конкурсное производство, в апреле 2018 г. его продлили на полгода. До остановки бизнеса на «Русский лосось» приходилось 7,35% рынка.

Бизнес
Новости

Минтранс подготовит программу развития аэропортов Дальнего Востока на 100 млрд рублей

Ведомости
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Минтранс готовит программу по реконструкции и строительству 61 регионального аэропорта на Дальнем Востоке, сообщил РБК замминистра транспорта Александр Юрчик. Она предусматривает выделение более 100 млрд руб. в течение шести лет, однако точные объемы финансирования еще обсуждаются.

Строительство инфраструктуры предполагается полностью за государственный счет, а возведение терминалов – с участием бизнеса, уточнил Юрчик. Комплексная программа позволит развивать большое количество местных и региональных аэропортов и авиалиний, отметил замминистра.

«Нам надо развивать аэродромную сеть, строить современные полосы, ремонтировать находящиеся в проблемной зоне аэродромы: в маленьких городах, в маленьких поселках, на Дальнем Востоке, в Сибири, в Забайкалье», – указал Юрчик.

В Минфине сообщили, что пока не получали программу Минтранса. Сейчас строительство и реконструкция аэропортов финансируется по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России на 2010-2021 гг.». Подпрограмма «Гражданская авиация» (в нее кроме аэропортов включается закупка новых самолетов) предусматривает выделение 1,5 трлн руб., в том числе 300 млрд руб. из федерального бюджета. На реконструкцию и строительство региональных аэропортов Дальневосточного федерального округа в рамках этой подпрограммы заложено 37,5 млрд руб. Таким образом, Минтранс предлагает увеличить эти затраты минимум в 3,7 раза.

В 2013 г. правительство направило 106 млрд руб. на ремонт и строительство аэропортов на Дальнем Востоке. Но 64 млрд руб. из этой суммы не были использованы по назначению, заявлял в конце прошлого года вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Это произошло из-за того, что были плохо подготовлены проекты, не была проведена государственная экспертиза, пояснял он. В результате эти средства перераспределили на другие цели. «Комиссия пришла к выводу, что средства были потеряны из-за плохой организации работы со стороны Росавиации и плохого контроля со стороны Минтранса», – говорил Трутнев (цитата по ТАСС).

Из 470 аэропортов и посадочных площадок на Дальнем Востоке, которые существовали в 1991 г., функционирует лишь шестая часть, приводил данные Трутнев. По данным Минвостокразвития, в регионе есть 82 аэродрома, но лишь половина из них имеют полосы с твердым покрытием и способны принимать большие самолеты. Износ инфраструктуры аэропортов составляет до 80%.

Как «Пулково» готовится к ЧМ-2018

Стиль жизни
Новости

В Москве ограничат продажу алкоголя на майские праздники

Ведомости
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В праздничные выходные, с 29 апреля по 2 мая и 9 мая, в Москве в местах массовых гуляний нельзя будет приобрести алкогольные напитки, а также воду и сок в стеклянной таре, сообщает портал московской мэрии.

Ограничение коснется магазинов, расположенных поблизости от мест массовых гуляний – пешеходных улиц, площадей и парков. Под запрет попадут все виды спиртных напитков, в том числе пиво, и прохладительные напитки в стеклянной таре.

Эти меры необходимы «для предотвращения травматизма среди отдыхающих, а также с целью профилактики правонарушений», объяснил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Владимир Черников.

Бизнес
Новости

Минздрав отчитался о снижении потребления алкоголя в России на 40%

Ведомости
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Среднее потребление алкоголя в России за последние 12 лет сократилось почти на 40%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

В ведомстве происшедшее объясняют результатами «системной работы». Речь идет о запрете на продажу алкогольных напитков в детских, образовательных, медицинских учреждениях и спортивных объектах, а также ограничениях на розничную продажу алкоголя с 23.00 до 08.00.

В феврале Минздрав сообщал о том, что в 2017 г. потребление алкоголя в России составило 10 литров на душу населения, тогда как в 2016 г. этот показатель находился на отметке 10,3 л. По данным ВОЗ, уровень потребления алкоголя в 2016 г. в России составил 14 литров на душу населения.

В марте Росстат отмечал снижение смертности россиян от отравлений алкоголем более чем в 2 раза по сравнению с 2016 г. По данным ведомства, в 2017 г. от случайных отравлений алкоголем погибли 6800 россиян, что на 7200 меньше, чем в 2016 г. Это составило 0,4% от всех смертей в стране в 2017 г.

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Технологии
Новости

IP-адреса «В контакте», «Яндекса», Twitter и Facebook попали в реестр запрещенных сайтов

Ведомости
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Роскомнадзор внес IP-адреса «В контакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников» в реестр запрещенных сайтов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения Telegram-канала RKNShowtime, автоматически отслеживающего расширение перечня заблокированных ресурсов. Кроме того, в реестр попали также IP-адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet.

В списке запрещенных оказался один из IP-адресов «В контакте» — 87.240.129.133. Доступ к нему ограничен по запросу Генпрокуратуры. Также в реестр попал 1 адрес «Одноклассников», 3 у Twitter, по 5 у «Яндекса» и Facebook, 14 у Amazon, 29 у Microsoft и 33 у Google. Гендиректор хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филипп Кулин рассказал изданию, что всего блокировке подверглись «под сотню» IP-адресов.

По словам Кулина, в список запрещенных попал и так называемый «сервер времени» крупнейшей в России точки обмена интернет-трафиком MSK-IX. Он используется для синхронизации внутренних часов компьютеров и сетевого оборудования. Если блокировка IP-адресов является умыслом, «то будет второй удар – уже по критичному: банковские связи, маршрутизаторы, система DNS», – уверен он. При этом эксперт допускает, что происшедшее, скорее всего – «это взлом Роскомнадзора».

С 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram. У многих мессенджер работает до сих пор.

Накануне основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил сомнение в том, что компромисс с ФСБ мог бы быть достигнут, поскольку для удовлетворения требований службы нет технических возможностей.

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Бизнес
Новости

UC Rusal назвал «вымыслом» информацию источников Reuters и Bloomberg

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Вымыслом, не имеющим ничего общего с действительностью, назвала пресс-служба UC Rusal информацию собеседников Reuters и Bloomberg. Представители UC Rusal подчеркнули, что подобные статьи «наносят ущерб деловой репутации компании», а вымысел анонимных источников «создает ложное представление о происходящем». Компания не уточнила, о каких именно материалах идет речь, но оставила за собой право «использовать все юридические меры для защиты своей репутации».

26 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на двух собеседников, пожелавших остаться неизвестными, сообщило о намерении Дерипаски сохранить контроль над компанией несмотря на заявление минфина США о возможности снятия санкций с UC Rusal в случае смены контролирующего акционера. Отмечалось, что Дерипаска рассчитывает на лоббистскую помощь европейских правительств, не заинтересованных в дестабилизации алюминиевого рынка ЕС.

До этого, 24 апреля, Reuters сообщало о деталях подготовки UC Rusal к санкциям. Так, собеседник агентства рассказал, что представители компаний ранее обсуждали вариант введения жестких ограничительных санкций, о которых Вашингтон в итоге объявил 6 апреля, но их только бросило в «холодный пот». «К такому вы никак не можете подготовиться», – приводило агентство слова своего источника.

Минфин США 6 апреля ввел санкции против 24 российских бизнесменов, в числе которых Олег Дерипаска и восемь его компаний.

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