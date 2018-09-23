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Росстат признал Краснодар городом-миллионником

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Краснодар стал 16-м городом-миллионником в России, сообщается на сайте городской администрации. Соответствующее символическое свидетельство мэру города Евгению Первышову на праздничном мероприятии по случаю 225-летнего юбилея Краснодара вручила руководитель регионального управления Росстата Татьяна Курнякова.

По словам Первышова, Краснодар несколько лет добивался признания этого статуса. «Приятно, что это произошло именно в День города, и Краснодар официально стал 16-м городом-миллионником России», — сказал мэр.

По данным Росстата на 1 января текущего года, в Краснодаре проживали 990 203 человек. В целом население Краснодарского края составляет более 5,6 млн человек. Краснодар лидирует по численности населения в регионе.

Другие города-миллионники в России — это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград.

20 самых грязных городов России

Политика
Новости

Явка во втором туре выборов губернатора Хабаровского края превысила 40%

Ведомости
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Во втором туре выборов губернатора Хабаровского края к 18.00 по местному времени (11.00 мск) проголосовали 42,79% избирателей. Это больше аналогичного показателя в первом туре 9 сентября: в единый день голосования явка избирателей к этому времени составила 31,85%.

В воскресенье в Хабаровском крае проходит второй тур выборов губернатора региона. В него вышли кандидат от «Единой России», действующий глава региона Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. В первом туре они набрали почти одинаковое количество голосов — 35,62% и 35,81% соответственно. Избирательные участки закрылись в 20.00 по местному времени (13.00 мск), местные избиркомы приступили к подсчету голосов.

По данным экзитпола, которые приводит ТАСС, победу на выборах одержал Шпорт. Согласно опросу, проведенному группой «Медиатехнологии», он набирает 57% голосов, его соперник — 43%.

На одном из избирательных участков в Хабаровском крае был зафиксирован вброс 36 бюллетеней, сообщил член краевого избиркома Дмитрий Дятлов. Общественная палата России и полиция подтвердили факт вброса. Результаты голосования с этого участка могут быть отменены.

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Бизнес
Новости

Bloomberg сообщил о возврате бизнесменами активов в Россию

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Американские санкции вынуждают российских предпринимателей поспешно переводить свои активы в российские банки, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Поспешный вывод средств начался после того, как компании Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга потеряли миллиарды за считанные часы из-за «жесточайших санкций», сообщает агентство.

В начале апреля Вашингтон ввел санкции в отношении ряда российских бизнесменов и связанных с ними компаний. В частности, в список попали UC Rusal, En+, «Ренова», Группа ГАЗ.

«Это событие показало, как международный бизнес можно за одно мгновение поставить на колени. Это по-настоящему открыло глаза многим магнатам», — сказал Bloomberg стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов.

Как отмечает агентство, оценить масштабы возврата средств в Россию пока сложно. Факт возвращения капиталов, по мнению Bloomberg, подтверждает то, что Сбербанк недавно сообщил о росте объемов корпоративных вкладов в период с января по август на $98 млрд.

Кроме того, новые санкции привели к тому, что российские предприниматели начинают отказываться от расчетов в долларах и пытаются перейти на другие валюты в торговле с иностранными партнерами, пишет агентство. Таким образом, администрация президента Дональда Трампа «помогает Владимиру Путину достичь цели, которой ему не удавалось добиться в течение почти 20 лет», — заставить миллиардеров перевести свои активы в Россию, отмечает Bloomberg.

Кто попал под новые санкции США

Политика
Новости

Кандидаты в губернаторы Хабаровского края пожаловались на нарушения на выборах

Ведомости
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Штабы кандидатов в губернаторы Хабаровского края — Сергея Фургала (ЛДПР) и Вячеслава Шпорта («Единая Россия») — подали в региональный избирком жалобы на нарушения в ходе голосования. В воскресенье в Хабаровском крае проходит второй тур выборов губернатора региона.

«Всего юристы из штаба либерал-демократа уже оформили и подали десять жалоб», — говорится в сообщении штаба Фургала (текст приводит «РИА Новости»). Жалобы приняли и зарегистрировали в краевом избиркоме. «Сейчас готовится комплект документов в ЦИК России, Генпрокуратуру и СУ СКР», — добавили в штабе.

Жалобы в основном касаются нарушения военнослужащими тайны выборов, пояснил «Интерфаксу» представитель штаба. «Проголосовав, они фотографируют свои бюллетени, чтобы, предположительно, отчитаться перед командирами», — сказал он.

Штаб Шпорта сообщил о подаче 19 жалоб. «14 жалоб уже поданы, еще пять будут поданы в ближайшее время», — говорится в сообщении штаба. Жалобы касаются незаконной агитации в пользу кандидата от ЛДПР в «день тишины» и во время голосования, сообщили «Интерфаксу» в штабе Шпорта. «Нами зафиксированы факты подвоза и подкупа избирателей. Кроме того, оказывается давление и звучат угрозы в адрес глав районов и их заместителей», — сказал представитель штаба.

По его словам, неизвестные ворвались в здание администрации Комсомольского района и угрожали первому заместителю главы района Игрою Касаткину. «Давление оказывалось и на главу района имени Лазо Владимира Сорокина», — добавил собеседник агентства.

В первом туре выборов 9 сентября действующий губернатор Вячеслав Шпорт набрал 35,62% голосов, депутат от ЛДПР Сергей Фургал, — 35,81%. После выборов Шпорт предложил противнику должность первого вице-губернатора, и тот предложение принял, добавив, что оно действует лишь в случае его проигрыша.

Политика
Новости

В рейтинг самых опасных городов мира вошли три российских города

Ведомости
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Сервис Numbeo, собирающий статистику о качестве жизни в различных странах, представил ежегодный рейтинг самых криминальных городов мира. В список из 327 городов попали три российских — Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Выше всех в списке из российских городов расположился Новосибирск — он занимает 135-е место. Его соседями в рейтинге являются Сан-Антонио (США) и Бангкок (Таиланд). Москва расположилась на 144-м месте, между новозеландским Оклендом и канадской Миссиссогой. Санкт-Петербург — на 198-й строчке, между Иерусалимом (Израиль) и Бергеном (Норвегия)

Возглавил список в этом году второй по величине город Гондураса Сан-Педро-Сула. Второе место заняла столица Венесуэлы Каракас. Замыкает первую тройку столица Папуа - Новой Гвинеи Порт-Морсби. В первую десятку также вошли Форталеза (Бразилия), Дурбан (ЮАР), Йоханнесбург (ЮАР), Салвадор (Бразилия), Претория (ЮАР), Порт-оф-Спейн (Тринидад и Тобаго) и Ресифи (Бразилия). У этих городов самый высокий индекс преступности.

Среди частей света по числу опасных городов лидируют Европа и Америка, там их, согласно рейтингу, 109 и 100 соответственно. В Азии Numbeo насчитал 87 опасных городов, в Африке — 17, в Океании — 14.

10 самых комфортных для жизни городов

Политика
Новости

«Роскосмос» опроверг выход из совместного с США проекта окололунной станции

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Россия не отказывалась от участия в совместном с США проекте по строительству орбитальной окололунной станции Deep Space Gateway, сообщил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

«Россия не отказывалась от участия в проекте орбитальной окололунной станции с США. Это неправда», — сказал Устименко (его цитирует ТАСС). По его словам, сейчас продолжаются переговоры. Устименко подчеркнул, что «Роскосмос» выступает за кооперацию и сотрудничество в партнерских проектах.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может себе позволить участвовать в совместном с США проекте по созданию окололунной станции на тех условиях, которые сейчас существуют. По словам Рогозина, Россия может создать лунную научную станцию самостоятельно или со странами БРИКС.

Программа NASA предполагает создание международной обитаемой окололунной станции, которая на первоначальном этапе будет использоваться для изучения Луны и дальнего космоса, а затем в качестве пересадочной станции для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно.

Бизнес
Новости

Белоруссия сообщила о решении с Россией вопроса нефтяных пошлин

Ведомости
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Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин дополнительно обсудили в субботу и нашли решение по «главному вопросу» переговоров в Сочи. Соответствующий телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны, сообщила пресс-служба Лукашенко.

«В частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании «Газпром», — говорится в сообщении пресс-службы.

В прошлом году Белоруссия получила право реэкспортировать 6 млн т поставляемой беспошлинно российской нефти и зачислить экспортные пошлины в свой бюджет. Этот механизм стороны назвали «перетаможкой». В конце августа Лукашенко заявил, что вопреки договоренностям Россия перечисляет Белоруссии не все пошлины от реэкспорта нефти.

Российско-белорусские переговоры, на которых обсуждался этот и другие вопросы, прошли в пятницу в Сочи. По словам Лукашенко, они длились более шести часов и были тяжелыми, но результативными.

Второй важный вопрос, который поднимался на переговорах в Сочи и обсуждался по телефону в субботу, — это формула цены на российский газ для Белоруссии в 2020–2024 гг. Ранее сообщалось, что Белоруссия хотела бы до июля следующего года договориться с Россией по данному вопросу.

Политика
Новости

Умер декан исторического факультета МГУ Иван Тучков

Ведомости
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Декан исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор искусствоведения, специалист по истории культуры античности, Древнего Рима и итальянского Возрождения профессор Иван Тучков умер на 63-м году жизни. Об этом сообщается на сайте факультета.

Тучков возглавлял факультет с 2015 г. Он также был членом аттестационной комиссии МГУ, Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки.

Тучков в 1978 г. окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ, в 1981 г. — аспирантуру. В том же году он начал работать на факультете — преподавать на кафедре всеобщей истории искусства, которую возглавил в 2007 г. Параллельно читал курсы лекций по искусству на философском и экономическом факультетах МГУ, а также в Российском государственном гуманитарном университете.

Главной сферой научных интересов Тучкова были искусство итальянского Возрождения и культура Рима, отмечается в сообщении факультета. Особенно его интересовала художественная проблематика, связанная с архитектурой и убранством резиденций, вилл, садов. Тучков является создателем одной из ведущих российских школ в направлении истории искусств, говорится в сообщении.

Политика
Новости

Лукашенко рассказал о «тяжелых» переговорах с Путиным

Ведомости
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Белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелыми, но результативными, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, переговоры длились более шести часов, при этом большую часть времени они с Путиным общались один на один. «Если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные», — сказал Лукашенко (его цитирует агентство «БелТА»).

По словам Лукашенко, на встрече обсуждались политическое взаимодействие России и Белоруссии, продление срока возврата кредита на строительство БелАЭС, сотрудничество в сельском хозяйстве, промышленности, нефтяной отрасли.

Обсуждался также вопрос о рефинансировании долга в $1 млрд, сообщил Лукашенко. «Мы обсуждали вопрос о рефинансировании долга в $1 млрд. И здесь тоже отторжения не было никакого», — сказал он.

Российско-белорусские переговоры прошли в пятницу в сочинской резиденции «Бочаров Ручей», сообщается на сайте Кремля. На них обсуждались ключевые вопросы двусторонних отношений, перспективы продвижения евразийской интеграции, актуальные международные проблемы, говорится в сообщении.

Политика
Новости

СМИ сообщили о задержании замруководителя администрации главы Дагестана

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В Дагестане задержали заместителя руководителя администрации главы и правительства республики Исмаила Эфендиева. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По данным «Интерфакса», задержание проводили сотрудники ФСБ в рамках дела о превышении должностных полномочий. Как рассказал собеседник агентства, задержание Эфендиева связано с делом бывшего первого вице-премьера республики Рамазана Алиева, который был задержан ранее. Также имя чиновника фигурирует в деле о присвоении и растрате и. о. руководителя ГКУ РД «Автохозяйство» Асахаба Абдулатипова, уточнил источник.

Источник ТАСС сообщил, что дома и в кабинете Эфендиева прошли обыски. Собеседник агентства подтвердил, что задержание чиновника связано с делом Алиева. Официального подтверждения информации пока нет.

Политика
Новости

В Москве прошел митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста

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На проспекте Академика Сахарова в Москве прошел митинг против повышения пенсионного возраста. Акция была согласована с властями, ее организовала КПРФ. Митинг проходил под лозунгом «Не допустим социального террора власти против собственного народа!».

По данным московского главка МВД, в митинге приняли участие около 3000 человек.

Ранее в субботу митинги против повышения пенсионного возраста прошли в крупных городах Сибири — Красноярске, Омске, Иркутске, Новосибирске и других. В Барнауле власти впервые разрешили провести протестный митинг на центральной площади, сообщает агентство «Алтапресс». В Абакане на митинг вышло рекордное для региона число людей (2000 человек), передает информационное агентство «Хакасия».

Законопроект о пенсионной реформе был принят Госдумой в первом чтении в июле этого года. Его первоначальная версия предусматривала повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65. Позже президент Владимир Путин внес поправки, предложив поднять возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет. Сейчас законопроект готовится ко второму чтению.

Акция Навального против повышения пенсионного возраста

Политика
Новости

Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Иране

Ведомости
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани в связи с терактом в городе Ахваз. Россия возмущена «этим кровавым преступлением», говорится в телеграмме президента. Он выразил надежду на то, что все причастные к теракту будут наказаны. «Произошедшее в очередной раз напоминает о необходимости бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его проявлениях», — говорится в сообщении Путина. Он выразил готовность сотрудничать с Ираном в борьбе с терроризмом.

Как сообщает агентство IRNA, число жертв теракта выросло до 24. Ранее сообщалось о 10 погибших и 21 пострадавшем.

Теракт произошел в субботу на военном параде в городе Ахваз на юге Ирана. Боевики в течение десяти минут стреляли по людям во время парада. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная террористическая группировка «Исламское государство». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Amaq. Отмечается, что террористы не представили никаких доказательств своей причастности к атаке.

Военные парады проходят сегодня в разных городах Ирана. Они приурочены к памятной дате — дню начала Ирано-иракской войны 1980-1988 гг.

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