Недвижимость

Новости

Росстат признал Краснодар городом-миллионником

Краснодар стал 16-м городом-миллионником в России, сообщается на сайте городской администрации. Соответствующее символическое свидетельство мэру города Евгению Первышову на праздничном мероприятии по случаю 225-летнего юбилея Краснодара вручила руководитель регионального управления Росстата Татьяна Курнякова.

По словам Первышова, Краснодар несколько лет добивался признания этого статуса. «Приятно, что это произошло именно в День города, и Краснодар официально стал 16-м городом-миллионником России», — сказал мэр.

По данным Росстата на 1 января текущего года, в Краснодаре проживали 990 203 человек. В целом население Краснодарского края составляет более 5,6 млн человек. Краснодар лидирует по численности населения в регионе.

Другие города-миллионники в России — это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград.

20 самых грязных городов России