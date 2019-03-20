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ГК ПИК назвала размер дополнительных кредитов после перехода на эскроу-счета

Группе ПИК понадобятся кредиты на 170–200 млрд руб. в горизонте 2–3 лет после перехода на расчеты с дольщиками через эскроу-счета с 1 июля 2019 г., сообщил журналистам вице-президент по юридическим вопросам Дмитрий Тимофеев.

«Сейчас важным является завершить разработку сбалансированных критериев, при соответствии которым строительство объектов в высокой степени готовности может быть продолжено на прежних условиях. Это поможет более точно определить объемы требуемого проектного финансирования», – пояснил Тимофеев.

Он уточнил, что пока точный размер финансирования неизвестен. Он будет зависеть от постановления правительства, определяющего проекты, которые девелоперам разрешат достроить без продажи через эскроу-счета. Если на эскроу-счета будут переведены проекты любой готовности, то ПИК нужно будет проектное финансирование на 200 млрд руб. для 36 проектов площадью 3 млн кв. м, отметил Тимофеев.

С 1 июля 2019 г. все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не могут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.