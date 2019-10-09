Бывший партнер E&Y продал 2% акций группы ПИК
Принадлежащая бизнесмену Марку Роудсу компания Firlibia Holdings Limited продает на рынке около 13 млн акций ПАО «Группа компаний ПИК» (около 2% капитала) через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом сделки. Стоимость этого пакета – около $80, организаторы размещения – J.P. Morgan, «ВТБ капитал» и Газпромбанк. Представитель группы ПИК от комментариев отказался, источник, близкий к компании, информацию о продаже акций миноритарным акционером подтвердил. Он говорит, что о результатах сделки станет известно только завтра.
Роудс – бывший партнер E&Y, он входит в советы директоров публичных компаний в России и странах СНГ, напоминает «Интерфакс». О том, что он был акционером ПИК, ранее известно не было. Не раскрывается и его доля в компании. Firlibia обязуется не продавать остающиеся акции группы в течение трех месяцев после сделки, сообщили собеседники «Интерфакса».
«ПИК – крупнейший девелопер жилья в России. В 2018 г. компания, по данным Infoline Building Russia, построила более 1,9 млн кв. м. Ее выручка по итогам 2018 г. – 245 млрд руб. Основные акционеры ПИК – Сергей Гордеев (59,3%) и банк ВТБ (23,1%).