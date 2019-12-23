IKEA назвала сроки открытия в Москве второго магазина городского формата

Летом 2019 г. компания открыла первый в России и второй в мире городской магазин – «ИКЕА Ходынское Поле». «Его популярность превзошла все наши ожидания, в связи с чем мы приняли решение открыть новый магазин в ТРЦ «Мозаика», – приводятся в сообщении слова гендиректора IKEA в России Понтуса Эрнтелла. Компания рассчитывает, что ежегодно новый магазин компании будет посещать около 2,8 млн человек.