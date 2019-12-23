IKEA назвала сроки открытия в Москве второго магазина городского формата
IKEA планирует открыть в Москве предстоящим летом второй магазин городского формата. Он будет располагаться в торгово-развлекательном центре «Мозаика» на юго-востоке столицы, говорится в пресс-релизе компании. Руководство ТРЦ и сеть магазинов уже заключили соглашение об аренде.
Площадь нового магазина составит 7900 кв. м. В нем будут представлены мебель, аксессуары к ней и товары для дома.
Летом 2019 г. компания открыла первый в России и второй в мире городской магазин – «ИКЕА Ходынское Поле». «Его популярность превзошла все наши ожидания, в связи с чем мы приняли решение открыть новый магазин в ТРЦ «Мозаика», – приводятся в сообщении слова гендиректора IKEA в России Понтуса Эрнтелла. Компания рассчитывает, что ежегодно новый магазин компании будет посещать около 2,8 млн человек.
Сейчас в крупнейших российских городах представлены 14 магазинов ИКЕА, магазин городского формата «ИКЕА Ходынское Поле» в торговом центре «Авиапарк», а также пять дизайн-студий: две в Москве, две в Петербурге и одна в Тюмени. Большинство товаров ИКЕА можно купить в интернет-магазине ИКЕА.