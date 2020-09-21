Дальневосточную ипотеку расширят на Магаданскую область и Чукотку

«Правительство уточнило условия программы дальневосточной ипотеки. Прежде всего расширяется география ее применения для двух регионов – Магаданской области и Чукотского автономного округа. Теперь местные жители смогут взять льготный кредит и купить жилье на вторичном рынке не только в сельской местности, а по всей территории обоих регионов», – сказал Мишустин. Он отметил, что взять кредит можно будет до конца 2021 г.