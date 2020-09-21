Дальневосточную ипотеку расширят на Магаданскую область и Чукотку
Программа дальневосточной ипотеки будет расширена на Магаданскую область и Чукотский автономный округ, правительство подготовило такое постановление, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Стенограмма опубликована на сайте правительства.
«Правительство уточнило условия программы дальневосточной ипотеки. Прежде всего расширяется география ее применения для двух регионов – Магаданской области и Чукотского автономного округа. Теперь местные жители смогут взять льготный кредит и купить жилье на вторичном рынке не только в сельской местности, а по всей территории обоих регионов», – сказал Мишустин. Он отметил, что взять кредит можно будет до конца 2021 г.
Кроме того, участвовать в программе смогут не только местные жители, но и люди, переезжающие на работу на Дальний Восток по региональным программам повышения мобильности. По словам Мишустина, предусмотрен еще ряд изменений, в том числе возможность использовать любое недвижимое имущество в качестве обеспечения по кредиту на строительство дома.
В сентябре 2019 г. президент России Владимир Путин предложил запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке, чтобы молодые семьи могли получить кредит на покупку жилья под 2%. Программа действует за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока. Взять ипотеку под 2% можно будет на покупку нового жилья или строительство индивидуального жилья на «дальневосточном гектаре». Дальневосточная ипотека призвана остановить отток населения в регионе.