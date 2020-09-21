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Дальневосточную ипотеку расширят на Магаданскую область и Чукотку

Ведомости

Программа дальневосточной ипотеки будет расширена на Магаданскую область и Чукотский автономный округ, правительство подготовило такое постановление, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Стенограмма опубликована на сайте правительства.

«Правительство уточнило условия программы дальневосточной ипотеки. Прежде всего расширяется география ее применения для двух регионов – Магаданской области и Чукотского автономного округа. Теперь местные жители смогут взять льготный кредит и купить жилье на вторичном рынке не только в сельской местности, а по всей территории обоих регионов», – сказал Мишустин. Он отметил, что взять кредит можно будет до конца 2021 г.

Кроме того, участвовать в программе смогут не только местные жители, но и люди, переезжающие на работу на Дальний Восток по региональным программам повышения мобильности. По словам Мишустина, предусмотрен еще ряд изменений, в том числе возможность использовать любое недвижимое имущество в качестве обеспечения по кредиту на строительство дома.

В сентябре 2019 г. президент России Владимир Путин предложил запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке, чтобы молодые семьи могли получить кредит на покупку жилья под 2%. Программа действует за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока. Взять ипотеку под 2% можно будет на покупку нового жилья или строительство индивидуального жилья на «дальневосточном гектаре». Дальневосточная ипотека призвана остановить отток населения в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных