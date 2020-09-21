Росреестр создаст единую базу данных по земле и недвижимости
Росреестр создаст единый ресурс с данными о земле и недвижимости, которые сейчас разбросаны по разным источникам, заявил глава агентства Олег Скуфинский на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.
По словам Скуфинского, Росреестр к настоящему моменту собрал информацию почти обо всех земельных участках России, пригодных для строительства, и передал данные в Минстрой и Дом.РФ для скорейшего вовлечения в оборот. По его словам, речь идет о 5560 дополнительных участках на площади более 107 000 га, где возможно возведение жилья, ‒ в первую очередь, в рамках проектов правительства по льготной и дальневосточной ипотеке. «Мы эту работу не будем останавливать, наоборот, будем наращивать, и считаем, что на этой базе можем строить единый ресурс земли, который вы поручали создать», ‒ сказал глава Росреестра.
Он пояснил, что пилотный проект по созданию единой базы данных стартует в четырех регионах России, где будет собрана информация о земле из всех органов государственной власти. «На основе этой информации мы хотим создать сервис, называем его «Земля просто» – когда человек или заинтересованный инвестор сможет очень оперативно, безбарьерно получать землю практически в режиме онлайн», ‒ сказал Скуфинский, пояснив, что похожий механизм уже использован в проекте «Дальневосточного гектара».
В сентябре 2019 г. президент России Владимир Путин предложил запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке, чтобы молодые семьи могли получить кредит на покупку жилья под 2%. Программа действует за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока. Взять ипотеку под 2% можно будет на покупку нового жилья или строительство индивидуального жилья на «дальневосточном гектаре». Дальневосточная ипотека призвана остановить отток населения из региона.