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Росреестр создаст единую базу данных по земле и недвижимости

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Росреестр создаст единый ресурс с данными о земле и недвижимости, которые сейчас разбросаны по разным источникам, заявил глава агентства Олег Скуфинский на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

По словам Скуфинского, Росреестр к настоящему моменту собрал информацию почти обо всех земельных участках России, пригодных для строительства, и передал данные в Минстрой и Дом.РФ для скорейшего вовлечения в оборот. По его словам, речь идет о 5560 дополнительных участках на площади более 107 000 га, где возможно возведение жилья, ‒ в первую очередь, в рамках проектов правительства по льготной и дальневосточной ипотеке. «Мы эту работу не будем останавливать, наоборот, будем наращивать, и считаем, что на этой базе можем строить единый ресурс земли, который вы поручали создать», ‒ сказал глава Росреестра.

Он пояснил, что пилотный проект по созданию единой базы данных стартует в четырех регионах России, где будет собрана информация о земле из всех органов государственной власти. «На основе этой информации мы хотим создать сервис, называем его «Земля просто» – когда человек или заинтересованный инвестор сможет очень оперативно, безбарьерно получать землю практически в режиме онлайн», ‒ сказал Скуфинский, пояснив, что похожий механизм уже использован в проекте «Дальневосточного гектара». 

В сентябре 2019 г. президент России Владимир Путин предложил запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке, чтобы молодые семьи могли получить кредит на покупку жилья под 2%. Программа действует за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока. Взять ипотеку под 2% можно будет на покупку нового жилья или строительство индивидуального жилья на «дальневосточном гектаре». Дальневосточная ипотека призвана остановить отток населения из региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных