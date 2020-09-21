Росреестр создаст единую базу данных по земле и недвижимости

По словам Скуфинского, Росреестр к настоящему моменту собрал информацию почти обо всех земельных участках России, пригодных для строительства, и передал данные в Минстрой и Дом.РФ для скорейшего вовлечения в оборот. По его словам, речь идет о 5560 дополнительных участках на площади более 107 000 га, где возможно возведение жилья, ‒ в первую очередь, в рамках проектов правительства по льготной и дальневосточной ипотеке. «Мы эту работу не будем останавливать, наоборот, будем наращивать, и считаем, что на этой базе можем строить единый ресурс земли, который вы поручали создать», ‒ сказал глава Росреестра.