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В Госдуме начали разработку законопроекта о реновации жилья в регионах

Ведомости

В Госдуме началась разработка законопроекта о реновации жилья в регионах, сообщил ТАСС первый зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

«По поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина мы приступили к разработке законопроекта для реализации программы по ветхому жилому фонду», ‒ сказал Пахомов. Он уточнил, что главной проблемой является отсутствие в законодательстве термина «ветхое жилье», который придется описывать и вносить отдельно.

В нормативных актах сейчас есть определение только для аварийного жилья и порядке его расселения и сноса. 

Законопроект о всероссийской реновации жилья внесен в Госдуму 18 сентября. В документе предусматривается, что решение о включении в программу принимается на основе согласия двух третей жильцов дома, а о выходе из нее ‒ третью. Однако отменить участие в реновации можно только до утверждения решения о включении дома в программу. 

Предложение расширить опыт московской реновации на всю страну в январе 2020 г. внес вице-премьер Марат Хуснуллин, до этого занимавший пост заместителя мэра Москвы по строительству. Идею Хуснуллина тогда поддержало руководство некоторых регионов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных