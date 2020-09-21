В Госдуме начали разработку законопроекта о реновации жилья в регионах

Законопроект о всероссийской реновации жилья внесен в Госдуму 18 сентября. В документе предусматривается, что решение о включении в программу принимается на основе согласия двух третей жильцов дома, а о выходе из нее ‒ третью. Однако отменить участие в реновации можно только до утверждения решения о включении дома в программу.