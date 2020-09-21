В Госдуме начали разработку законопроекта о реновации жилья в регионах
В Госдуме началась разработка законопроекта о реновации жилья в регионах, сообщил ТАСС первый зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.
«По поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина мы приступили к разработке законопроекта для реализации программы по ветхому жилому фонду», ‒ сказал Пахомов. Он уточнил, что главной проблемой является отсутствие в законодательстве термина «ветхое жилье», который придется описывать и вносить отдельно.
В нормативных актах сейчас есть определение только для аварийного жилья и порядке его расселения и сноса.
Законопроект о всероссийской реновации жилья внесен в Госдуму 18 сентября. В документе предусматривается, что решение о включении в программу принимается на основе согласия двух третей жильцов дома, а о выходе из нее ‒ третью. Однако отменить участие в реновации можно только до утверждения решения о включении дома в программу.
Предложение расширить опыт московской реновации на всю страну в январе 2020 г. внес вице-премьер Марат Хуснуллин, до этого занимавший пост заместителя мэра Москвы по строительству. Идею Хуснуллина тогда поддержало руководство некоторых регионов.