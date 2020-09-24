Правительство России поддержит продление программы льготной ипотеки
Власти планируют продлить программу льготной ипотеки под 6,5%, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.
«Мы намерены это продлевать (программу льготной ипотеки)», – сказал Хуснуллин. Вице-премьер отметил, что программа стала очень успешной и помогла привлечь в отрасль 500 млрд руб. Хуснуллин пояснил, что окончательное решение будет принято ближе к ноябрю 2020 г.
Министр строительства Владимир Якушев в начале сентября говорил, что министерство обсуждает продление действия программы льготной ипотеки под 6,5%.
Новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% стартовала в апреле. Она действует при покупке жилья в новостройках до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%.
Оператором программы выступает «Дом.Рф». Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. Изначально взять ипотеку по ставке 6,5% можно было на квартиры стоимостью до 8 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн руб. в регионах. В июне лимит был увеличен до 12 млн руб. и 6 млн руб. соответственно, а необходимый первоначальный взнос снижен в августе с 20% до 15%.