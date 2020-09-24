Правительство России поддержит продление программы льготной ипотеки

Оператором программы выступает «Дом.Рф». Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. Изначально взять ипотеку по ставке 6,5% можно было на квартиры стоимостью до 8 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн руб. в регионах. В июне лимит был увеличен до 12 млн руб. и 6 млн руб. соответственно, а необходимый первоначальный взнос снижен в августе с 20% до 15%.