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Правительство России поддержит продление программы льготной ипотеки

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Власти планируют продлить программу льготной ипотеки под 6,5%, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

«Мы намерены это продлевать (программу льготной ипотеки)», – сказал Хуснуллин. Вице-премьер отметил, что программа стала очень успешной и помогла привлечь в отрасль 500 млрд руб. Хуснуллин пояснил, что окончательное решение будет принято ближе к ноябрю 2020 г.

Министр строительства Владимир Якушев в начале сентября говорил, что министерство обсуждает продление действия программы льготной ипотеки под 6,5%.

Новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% стартовала в апреле. Она действует при покупке жилья в новостройках до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%.

Оператором программы выступает «Дом.Рф». Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. Изначально взять ипотеку по ставке 6,5% можно было на квартиры стоимостью до 8 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн руб. в регионах. В июне лимит был увеличен до 12 млн руб. и 6 млн руб. соответственно, а необходимый первоначальный взнос снижен в августе с 20% до 15%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных