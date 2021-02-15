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Аналитики зафиксировали снижение доли молодых людей с ипотекой

Ведомости

В период с 2015 по 2020 г. доля ипотечных заемщиков в России в возрасте до 30 лет снизилась с 30,8% до 21,1%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) (есть в распоряжении «Ведомостей»). Только за год этот показатель снизился на 1,4 п.п.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил подобную тенденции тем, что банки больше доверяют заемщикам с информативной кредитной историей и высоким уровнем персонального кредитного рейтинга. О молодых людях, которые только начинают «кредитно-финансовые отношения», банки знают мало.

«Кроме того, в 2020 году существенно выросла доля рефинансированных ипотечных кредитов. Это означает, что одни и те же заемщики в 2015 и 2020 гг. могут фигурировать в разных возрастных категориях заемщиков по выданным кредитам. Например, 25-летний заемщик взял кредит в 2015 году и погасил его в 30-летнем возрасте в 2020 году, взяв новый ипотечный кредит», — добавил эксперт.

В то же время за пять лет на 4,6 п.п. — до 46,4% — выросла доля ипотечных заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет. Сильнее всего, на 5,1 п.п. — до 23,8% — увеличился процент граждан в возрасте 40-50 лет с жилищными кредитами.

Меньше всего ипотечных заемщиков среди лиц 50-60 лет и старше 60 лет. Их доли составляют 7,8% и 0,9% соответственно. При этом с 2015 г. первый показатель сократился на 0,5 п.п., а второй, наоборот, вырос на столько же процентных пунктов.

В конце января Банк России отчитался, что объем долговых обязательств россиян по ипотечным кредитам перед банками к 1 января 2021 г. впервые в истории превысил 9 трлн руб. В 2020 г. на фоне рекордного снижения ипотечных ставок после ввода льготной программы на покупку жилья в новостройках под фиксированные 6,5% банки выдали гражданам 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4,3 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных