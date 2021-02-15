Аналитики зафиксировали снижение доли молодых людей с ипотекой

«Кроме того, в 2020 году существенно выросла доля рефинансированных ипотечных кредитов. Это означает, что одни и те же заемщики в 2015 и 2020 гг. могут фигурировать в разных возрастных категориях заемщиков по выданным кредитам. Например, 25-летний заемщик взял кредит в 2015 году и погасил его в 30-летнем возрасте в 2020 году, взяв новый ипотечный кредит», — добавил эксперт.