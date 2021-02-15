Аналитики зафиксировали снижение доли молодых людей с ипотекой
В период с 2015 по 2020 г. доля ипотечных заемщиков в России в возрасте до 30 лет снизилась с 30,8% до 21,1%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) (есть в распоряжении «Ведомостей»). Только за год этот показатель снизился на 1,4 п.п.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил подобную тенденции тем, что банки больше доверяют заемщикам с информативной кредитной историей и высоким уровнем персонального кредитного рейтинга. О молодых людях, которые только начинают «кредитно-финансовые отношения», банки знают мало.
«Кроме того, в 2020 году существенно выросла доля рефинансированных ипотечных кредитов. Это означает, что одни и те же заемщики в 2015 и 2020 гг. могут фигурировать в разных возрастных категориях заемщиков по выданным кредитам. Например, 25-летний заемщик взял кредит в 2015 году и погасил его в 30-летнем возрасте в 2020 году, взяв новый ипотечный кредит», — добавил эксперт.
В то же время за пять лет на 4,6 п.п. — до 46,4% — выросла доля ипотечных заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет. Сильнее всего, на 5,1 п.п. — до 23,8% — увеличился процент граждан в возрасте 40-50 лет с жилищными кредитами.
Меньше всего ипотечных заемщиков среди лиц 50-60 лет и старше 60 лет. Их доли составляют 7,8% и 0,9% соответственно. При этом с 2015 г. первый показатель сократился на 0,5 п.п., а второй, наоборот, вырос на столько же процентных пунктов.
В конце января Банк России отчитался, что объем долговых обязательств россиян по ипотечным кредитам перед банками к 1 января 2021 г. впервые в истории превысил 9 трлн руб. В 2020 г. на фоне рекордного снижения ипотечных ставок после ввода льготной программы на покупку жилья в новостройках под фиксированные 6,5% банки выдали гражданам 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4,3 трлн руб.