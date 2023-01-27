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«Авито»: спрос на загородную недвижимость в России упал на 17% в IV квартале

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В России спрос на приобретение загородной недвижимости упал на 17% в IV квартале прошлого года по сравнению с III кварталом, сообщил сервис «Авито Недвижимость».

Наиболее ощутимо просел спрос на дачи (-34%), дома (-13%) и коттеджи (-11%). Предложение в IV квартале сократилось в среднем по стране на 9%, причем в Вологодской области падение составило 32%, в Волгоградской – 19%, а в Алтайском крае и Башкортостане – по 15%.

Падение спроса и предложения происходило на фоне роста средней цены покупки загородного объекта на платформе – по сравнению с III кварталом она увеличилась на 10% (до 2,6 млн руб.). Средняя цена дачи в России в последние три месяца 2022 г. составила 680 000 руб. (+1,5%), дома – 3 млн руб. (+13%), таунхауса – 7,9 млн руб. (+3%), а коттеджа – 8,9 млн руб. (+2%).

«Снижение спроса на объекты загородной недвижимости на 17% в IV квартале — явление сезонное: осень и зима традиционно не лучшее время для выбора загородной недвижимости. В то же время интерес к таким объектам снизился на 12% и по отношению к тому же периоду 2021 г., что объясняется общей экономической ситуацией в стране», – прокомментировал результаты IV квартала руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

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Эксперт пояснил, что потребители откладывают решение о покупке загородной недвижимости до лучших времен, а будет ли этот отложенный спрос реализован в этом году, зависит от состояния российской экономики. Сервис при этом прогнозирует понижение цен на загородную недвижимость до 8-10% в массовом сегменте и их рост на 10-15% – в более высоких сегментах.

Как сообщалось ранее, средняя стоимость квартиры в новостройках Москвы снизилась почти на 18% в ноябре 2022 г. и составила 15,2 млн руб., что является минимальным значением за последние два года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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