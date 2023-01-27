«Авито»: спрос на загородную недвижимость в России упал на 17% в IV квартале

«Снижение спроса на объекты загородной недвижимости на 17% в IV квартале — явление сезонное: осень и зима традиционно не лучшее время для выбора загородной недвижимости. В то же время интерес к таким объектам снизился на 12% и по отношению к тому же периоду 2021 г., что объясняется общей экономической ситуацией в стране», – прокомментировал результаты IV квартала руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.