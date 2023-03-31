«Авито Недвижимость»: число выставленных на продажу студий выросло на 64%

По данным «ЦИАН.Аналитики», в России за год увеличилось и предложение арендных квартир. В середине марта 2023 г. в России для долгосрочной аренды были доступны 64 600 квартир, что на 13% больше, чем годом ранее. В сравнении с февралем 2022 г. предложение увеличилось на 35%: тогда предлагалось 47 700 квартир. Сильнее всего выросло предложение с февраля 2022 г. в столичных регионах. Так, в Москве оно увеличилось в 2,2 раза, в Санкт-Петербурге – в 2 раза, в Московской и Ленинградской областях – в 1,6 раза, говорилось в исследовании компании.