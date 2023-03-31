«Авито Недвижимость»: число выставленных на продажу студий выросло на 64%
Объем выставленных на продажу квартир-студий на первичном рынке недвижимости в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях в марте 2023 г. вырос на 64% по сравнению с мартом 2022 г., следует из данных «Авито Недвижимости».
По сравнению с февралем 2023 г. объем предложения в марте увеличился на 19,4%. Наибольший рост по сравнению с мартом 2022 г. наблюдается в Новосибирске (265,6%), наибольшее снижение – в Красноярске (-39,2%).
Спрос же на квартиры-студии в первичном фонде существенно сократился: по сравнению с мартом 2022 г. в марте 2023 г. он упал на 38,8%, по сравнению с февралем – на 2,4%. Наиболее существенное снижение спроса зафиксировано в Челябинске – на 75,3%. В четырех городах он увеличился: в Казани (69%), Волгограде (53,7%), Екатеринбурге (36,9%) и Москве (29,1%).
Стоимость студий в целом по сравнению с мартом 2022 г. снизилась на 3%, в Москве она сократилась на 4,3%, в Санкт-Петербурге – на 5,3%. Значительнее всего цена квартир выросла в Омске – на 103,8%, а снизилась – в Ленинградской области (на 15,1%).
По данным «ЦИАН.Аналитики», в России за год увеличилось и предложение арендных квартир. В середине марта 2023 г. в России для долгосрочной аренды были доступны 64 600 квартир, что на 13% больше, чем годом ранее. В сравнении с февралем 2022 г. предложение увеличилось на 35%: тогда предлагалось 47 700 квартир. Сильнее всего выросло предложение с февраля 2022 г. в столичных регионах. Так, в Москве оно увеличилось в 2,2 раза, в Санкт-Петербурге – в 2 раза, в Московской и Ленинградской областях – в 1,6 раза, говорилось в исследовании компании.
При этом заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин призывал не ждать снижения стоимости квадратного метра жилья в России, поскольку выросла стоимость некоторых стройматериалов и проектного финансирования при сокращении темпов продаж. По его мнению, сейчас наблюдается «идеальный баланс цены и способов улучшения жилищных условий».