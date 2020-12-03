В России впервые выявили более 28 000 новых случаев коронавируса

В России за сутки коронавирус выявили у 28 145 человек, свидетельствуют данные оперштаба на 3 декабря. Это рекордный показатель за все время пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 27 ноября — 27 543 новых случая. Общее число россиян, которые заболели COVID-19, достигло 2 375 546. Из них 1 859 851 пациент выздоровел, 474 088 человек все еще лечатся.