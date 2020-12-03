В России впервые выявили более 28 000 новых случаев коронавируса

В России впервые выявили более 28 000 новых случаев коронавирусаУмерли за сутки 554
В России за сутки коронавирус выявили у 28 145 человек, свидетельствуют данные оперштаба на 3 декабря. Это рекордный показатель за все время пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 27 ноября — 27 543 новых случая. Общее число россиян, которые заболели COVID-19, достигло 2 375 546. Из них 1 859 851 пациент выздоровел, 474 088 человек все еще лечатся.
Умерли после заражения коронавирусом за последние 24 часа 554 человека. Показатель снизился после того, как два дня до этого обновлял рекорд. Так, 1 и 2 декабря было зарегистрировано 569 и 589 смертей соответственно. Всего за время пандемии от COVID-19 скончались 41 607 россиян.
Больше всего людей с коронавирусом обнаружено в Москве — 7750. Всего в столице заразились 625 189 жителей, из которых 144 230 еще не выздоровели. За сутки здесь скончались 73 человека с COVID-19. За все время — 9126.
Вторым регионом по количеству граждан с выявленным за сутки COVID-19 стал Санкт-Петербург — 3692 новых случаев. Третьим — Московская область, где коронавирус нашли у 1193 жителей. Также в антирейтинг вошли Нижегородская область (+481) и Республика Карелия (+472).
В топ-5 по общему числу граждан, заболевших COVID-19 за все время, пока длится пандемия, помимо Москвы, лидируют Санкт-Петербург (136 980), Московская область (114 471), а также Нижегородская (55 901), Свердловская (47 445) и Ростовская области (41 013).
По данным университета Джонса Хопкинса, Россия поднялась с пятого места на четвертое среди всех стран по количеству заразившихся коронавирусом жителей. Ее опережают США (13,9 млн), Индия (9,5 млн) и Бразилия (6,4 млн). Всего в мире коронавирус выявлен более чем у 64,5 млн человек.