Голикова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России «зафиксировалась», заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
«Несмотря на напряженную ситуацию, у нас уже неделю не меняется количество коек, которые мы открываем под ковид, это 276 тысяч. За неделю до этого мы наблюдали постоянный рост. Сейчас, вроде бы, ситуация зафиксировалась и количество свободных коек также сейчас возрастает», — сказала Голикова. По ее словам это связано с открытием новых специализированных инфекционных госпиталей, а также мер правительства по выделению дополнительных средств на закупки лекарств для амбулаторного лечения.
«[Это] дало возможность высвободить коечный фонд», — сказала Голикова. Она добавила, что правительство решило продлить финансирование закупок лекарств для амбулаторного лечения на январь 2021 г.
Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству начать масштабную вакцинацию населения от коронавируса. Он отметил, что уже готовы 2 млн доз препарата, что позволяет начать прививать граждан из групп риска, в частности, врачей и учителей.
По данным оперштаба на 2 декабря, суточный прирост заражений снизился до 25 345 новых случаев. Пик в более 27 000 заражений был достигнут в конце ноября. В то же время уже вторые сутки фиксируется рекордная суточная смертность больных коронавирусом: за последние 24 часа умерло 589 человек.
Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 2 347 401 случаев заражения коронавирусом, продолжают лечение 475 999 человек. Выздоровели за сутки 26 882 пациента.