Голикова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

«Несмотря на напряженную ситуацию, у нас уже неделю не меняется количество коек, которые мы открываем под ковид, это 276 тысяч. За неделю до этого мы наблюдали постоянный рост. Сейчас, вроде бы, ситуация зафиксировалась и количество свободных коек также сейчас возрастает», — сказала Голикова. По ее словам это связано с открытием новых специализированных инфекционных госпиталей, а также мер правительства по выделению дополнительных средств на закупки лекарств для амбулаторного лечения.