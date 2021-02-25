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В России выявили 11 198 новых случаев коронавируса за сутки

Умерли за сутки 446 заболевших
Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

В России за сутки зафиксировали 11 198 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. За прошедшие сутки умерли 446 больных коронавирусом. За весь период в России выявили 4 212 100 случаев заражения коронавирусом. 3 767 664 пациента выздоровели, 84 876 — скончались.

24 февраля оперштаб сообщал о 11 749 новых случаях заражения. 

В Москве за сутки зарегистрировали 1406 новых пациентов с коронавирусом, за весь период оперштаб зарегистрировал 973 578 заболевших. Продолжают лечиться 67 209 пациентов, выздоровели 891 448, умер 14 921 пациент. 

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости вошли Санкт-Петербург — 911 случаев заражения, Московская область — 495, Нижегородская область — 388, Воронежская область — 301 случай. 

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В топ-5 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, также вошли Санкт-Петербург — 364 340 случаев заражения, Московская область — 212 284, Нижегородская область — 95 395, Свердловская область — 77 151 случай. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 112,5 млн случаев заражения коронавирусом и почти 2,5 млн смертей от него. На первом месте по заболеваемости коронавирусом США — 28,3 млн случаев, на втором месте Индия — 11 млн, на третьем месте Бразилия — 10,3 млн, на четвертом месте Великобритания — около 4,2 млн. Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных