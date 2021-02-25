В России выявили 11 198 новых случаев коронавируса за сутки

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 112,5 млн случаев заражения коронавирусом и почти 2,5 млн смертей от него. На первом месте по заболеваемости коронавирусом США — 28,3 млн случаев, на втором месте Индия — 11 млн, на третьем месте Бразилия — 10,3 млн, на четвертом месте Великобритания — около 4,2 млн. Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.