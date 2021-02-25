В России выявили 11 198 новых случаев коронавируса за сутки

В России выявили 11 198 новых случаев коронавируса за суткиУмерли за сутки 446 заболевших
В России за сутки зафиксировали 11 198 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. За прошедшие сутки умерли 446 больных коронавирусом. За весь период в России выявили 4 212 100 случаев заражения коронавирусом. 3 767 664 пациента выздоровели, 84 876 — скончались.
24 февраля оперштаб сообщал о 11 749 новых случаях заражения.
В Москве за сутки зарегистрировали 1406 новых пациентов с коронавирусом, за весь период оперштаб зарегистрировал 973 578 заболевших. Продолжают лечиться 67 209 пациентов, выздоровели 891 448, умер 14 921 пациент.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости вошли Санкт-Петербург — 911 случаев заражения, Московская область — 495, Нижегородская область — 388, Воронежская область — 301 случай.
В топ-5 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, также вошли Санкт-Петербург — 364 340 случаев заражения, Московская область — 212 284, Нижегородская область — 95 395, Свердловская область — 77 151 случай.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 112,5 млн случаев заражения коронавирусом и почти 2,5 млн смертей от него. На первом месте по заболеваемости коронавирусом США — 28,3 млн случаев, на втором месте Индия — 11 млн, на третьем месте Бразилия — 10,3 млн, на четвертом месте Великобритания — около 4,2 млн. Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.