Свыше 1 млн человек прошли в «Бессмертном полку» в Москве

В Москве шествие прошло по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Путин в шестой раз поучаствовал в акции – он прошел с портретом отца-фронтовика по Красной площади в Москве. Президент принимал участие в шествии ежегодно с 2015 по 2019 г., в 2020-2021 гг. «Бессмертный полк» проходил в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. А 9 мая 2022 г. впервые с 2019 г. «Бессмертный полк» проходил в очном формате.