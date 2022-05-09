Свыше 1 млн человек прошли в «Бессмертном полку» в Москве

Свыше 1 млн человек прошли в «Бессмертном полку» в МосквеВ акции принял участие президент Путин, а также губернаторы
В Москве шествие прошло по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Путин в шестой раз поучаствовал в акции – он прошел с портретом отца-фронтовика по Красной площади в Москве. Президент принимал участие в шествии ежегодно с 2015 по 2019 г., в 2020-2021 гг. «Бессмертный полк» проходил в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. А 9 мая 2022 г. впервые с 2019 г. «Бессмертный полк» проходил в очном формате.
Шествие «Бессмертного полка» 9 мая прошло практически во всех регионах России. К примеру, по данным оргкомитета «Бессмертный полк России», участие в шествии в Красноярске приняли 45 000 горожан (в акции поучаствовал губернатор Александр Усс), в Тюмени – 95 000 (глава региона Александр Моор вышел на акцию), в Омске – 101 000 (с колонной прошел Александр Бурков), в Новосибирске – более 200 000 (Андрей Травников тоже поучаствовал в «Бессмертном полку»).
В колоннах в своих субъектах Федерации также прошли мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (200 000 участников акции), глава Рязанской области Николай Любимов (в шествии поучаствовало 50 000 человек), глава Пермского края Дмитрий Махонин (46 500 участников «Бессмертного полка), губернатор Кузбасса Сергей Цивилев (в регионе, по сообщению правительства области, в акции участвовали 440 000 человек) и др.
Около 15 000 человек присоединились к акции в ДНР, сообщило «Донецкое агентство новостей». «Бессмертный полк» прошел в Турции, Сербии, Южной Осетии, Таджикистане, Китае и других государствах, а также акцию поддержали на Международной космической станции.
«Бессмертный полк» – ежегодная акция, в рамках которой потомки победителей проходят в шествии с портретами своих родных и близких, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Первое шествие «Бессмертного полка» состоялось 9 мая 2012 г. в Томске, по инициативе местных журналистов, в ней приняли участие 2000 человек. В 2019 г. в шествиях в 3700 городах и населенных пунктах России приняли участие более 10 млн человек.