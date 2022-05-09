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Общество

Свыше 1 млн человек прошли в «Бессмертном полку» в Москве

В акции принял участие президент Путин, а также губернаторы
Анна Нараева
Андрей Гордеев / Ведомости

Число участников акции «Бессмертный полк» в Москве превысило 1 млн человек, сообщил Telegram-канал «МВД медиа» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк. В шествии принял участие президент России Владимир Путин.

В Москве шествие прошло по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Путин в шестой раз поучаствовал в акции – он прошел с портретом отца-фронтовика по Красной площади в Москве. Президент принимал участие в шествии ежегодно с 2015 по 2019 г., в 2020-2021 гг. «Бессмертный полк» проходил в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. А 9 мая 2022 г. впервые с 2019 г. «Бессмертный полк» проходил в очном формате.

Шествие «Бессмертного полка» 9 мая прошло практически во всех регионах России. К примеру, по данным оргкомитета «Бессмертный полк России», участие в шествии в Красноярске приняли 45 000 горожан (в акции поучаствовал губернатор Александр Усс), в Тюмени – 95 000 (глава региона Александр Моор вышел на акцию), в Омске – 101 000 (с колонной прошел Александр Бурков), в Новосибирске – более 200 000 (Андрей Травников тоже поучаствовал в «Бессмертном полку»).

В колоннах в своих субъектах Федерации также прошли мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (200 000 участников акции), глава Рязанской области Николай Любимов (в шествии поучаствовало 50 000 человек), глава Пермского края Дмитрий Махонин (46 500 участников «Бессмертного полка), губернатор Кузбасса Сергей Цивилев (в регионе, по сообщению правительства области, в акции участвовали 440 000 человек) и др.

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Около 15 000 человек присоединились к акции в ДНР, сообщило «Донецкое агентство новостей». «Бессмертный полк» прошел в Турции, Сербии, Южной Осетии, Таджикистане, Китае и других государствах, а также акцию поддержали на Международной космической станции.

«Бессмертный полк» – ежегодная акция, в рамках которой потомки победителей проходят в шествии с портретами своих родных и близких, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Первое шествие «Бессмертного полка» состоялось 9 мая 2012 г. в Томске, по инициативе местных журналистов, в ней приняли участие 2000 человек. В 2019 г. в шествиях в 3700 городах и населенных пунктах России приняли участие более 10 млн человек.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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