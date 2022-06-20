Президент РУДН: возвращение к моноуровневому образованию оттолкнет зарубежных студентов

Что такое Болонская система

Болонская система – это реализация положений декларации «Зона европейского высшего образования», подписанной министрами образования 29 европейских стран в 1999 г. Сейчас стран, которые участвуют в Болонском процессе, 49, включая Россию.

Задачей подписанного соглашения была попытка создать единые унифицированные стандарты обучения в университетах разных государств. Система включает бакалавриат (четыре года) и магистратуру (два года). Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 г. и полностью перешла на него с 2011 г.

До введения Болонской системы в России обучались в вузах 5–6 лет в рамках системы «специалитета», т. е. выпускники получали дипломы «специалистов». Эта форма до сих пор существует в отдельных вузах, но страны – участницы системы рассматривают их дипломы как бакалаврские.