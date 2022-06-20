Президент РУДН: возвращение к моноуровневому образованию оттолкнет зарубежных студентов

Президент РУДН: возвращение к моноуровневому образованию оттолкнет зарубежных студентов80% иностранцев поступают в российские вузы не из западных стран, заявил Владимир Филиппов
При сокращении сотрудничества в сфере образования со странами ЕС и США Россия переориентируется на «более стабильные регионы», заявил в интервью «Ведомостям» президент РУДН, экс-министр образования РФ Владимир Филиппов.
В российские вузы массово едут студенты из Китая, Вьетнама, Ирана, Турции, Сирии, Монголии и стран СНГ, они учатся здесь на бакалавриате. При этом «80% иностранцев, которые поступают в российские вузы, – это не Европа и не США», сказал он.
Но если Россия уйдет от системы «бакалавр-магистр» к пятилетней моноуровневой, то оттолкнет «и Китай, и даже страны СНГ».
«Если у нас будет моноуровневая система без магистратуры, то эти ребята поедут в Европу или США, – отметил Филиппов, имея в виду заявление министра образования и науки об уходе России от Болонской системы. – Тем самым Россия еще и усложнит себе решение геополитических задач».
Что такое Болонская система
Болонская система – это реализация положений декларации «Зона европейского высшего образования», подписанной министрами образования 29 европейских стран в 1999 г. Сейчас стран, которые участвуют в Болонском процессе, 49, включая Россию.
Задачей подписанного соглашения была попытка создать единые унифицированные стандарты обучения в университетах разных государств. Система включает бакалавриат (четыре года) и магистратуру (два года). Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 г. и полностью перешла на него с 2011 г.
До введения Болонской системы в России обучались в вузах 5–6 лет в рамках системы «специалитета», т. е. выпускники получали дипломы «специалистов». Эта форма до сих пор существует в отдельных вузах, но страны – участницы системы рассматривают их дипломы как бакалаврские.
Надо думать о том, «выпускники каких университетов через 20-30 лет будут капитанами бизнеса или [встанут] у руля власти в этих странах», сказал президент РУДН.
Министр образования и науки Валерий Фальков заявил 24 мая о планах ухода России от Болонской двухуровневой системы высшего образования, предполагающей бакалавриат и магистратуру.
Он сказал «Коммерсанту», что к Болонской системе «надо относиться как к прожитому этапу», а будущее российского образования «за нашей собственной уникальной системой», которая должна отвечать интересам национальной экономики и обеспечивать «максимальное пространство для каждого студента».
Позже Фальков раскрыл некоторые подробности предстоящей реформы. Магистратуру, обучение в которой занимает еще два года, необходимо реформировать, говорил министр 2 июня на заседании Союза ректоров России. По его словам, студенты, уже закончившие бакалавриат, ждут от магистратуры новых задач, исследовательских программ, но на деле они работают с теми же преподавателями, что и ранее.
Как заявил «Ведомостям» президент РУДН, он считает, что «потеря позиций [России] в Европе – не особая беда»: «Если образуются свободные [учебные] места, то их займут студенты из Китая и Индии». Минобрнауки поддерживает академическую мобильность студентов и преподавателей российских вузов с «дружественными странами», сообщал в начале июня Telegram-канал ведомства.
В РУДН сейчас учатся почти 11 000 иностранных студентов. «Если взять дальнее зарубежье, больше всего – из Китая, Ирана, Вьетнама, Эквадора, Монголии, Индии, Нигерии, Замбии», – сказал президент РУДН.
Филиппов также напомнил, что Россия сотрудничает с сетевыми университетами: Сетевым университетом СНГ (объединяет 44 университета), Сетевым университетом стран ШОС (80 вузов) и Сетевым университетом стран БРИКС.
«С ними мы создаем магистерские программы, и из любого университета, который относится к этой сети, можно поехать в любой другой университет в рамках сетевого обучения, – сказал президент РУДН. – В этом пространстве исключительно сильные университеты, все партнеры друг другу доверяют».