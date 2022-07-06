Выпускники детдомов получат «прописку» в местных администрациях

С 14 лет до 23 лет встать в очередь на получение жилья могут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В январе 2022 г. на жилье претендовал 299 761 человек, следует из данных Единой государственной информационной системы социального обеспечения. На предоставление жилья всем учтенным сиротам потребовалось бы при текущем финансировании около девяти лет, указывали авторы инициативы в пояснительной записке со ссылкой на Счетную палату.