Выпускники детдомов получат «прописку» в местных администрациях

Выпускники детдомов получат «прописку» в местных администрацияхПринятый Госдумой закон упростит процедуру предоставления им льгот
Выпускники детдомов и интернатов, не получившие положенное в России детям-сиротам жилье, смогут зарегистрироваться по адресу местной администрации. Наличие «прописки» позволит им трудоустроиться и претендовать на социальные льготы. Соответствующий закон 6 июля приняли в третьем чтении депутаты Госдумы.
С 14 лет до 23 лет встать в очередь на получение жилья могут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В январе 2022 г. на жилье претендовал 299 761 человек, следует из данных Единой государственной информационной системы социального обеспечения. На предоставление жилья всем учтенным сиротам потребовалось бы при текущем финансировании около девяти лет, указывали авторы инициативы в пояснительной записке со ссылкой на Счетную палату.
«Без регистрации [по месту жительства] они [дети-сироты] сталкиваются с трудностями при получении социальной поддержки, поиске и устройстве на работу», – отмечал после первого чтения законопроекта в мае председатель Госдумы Вячеслав Володин. Закон поможет более чем 200 000 человек – это сироты, которым уже исполнилось 18 лет, но которые так и не были обеспечены жильем, говорил он.
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) во время второго чтения законопроекта 5 июля сообщила, что документ обсуждался с представителями Минпросвещения, МВД и Минстроя. В случае с регистрацией детей-сирот в местных администрациях авторы инициативы пошли по аналогии с действующим законом «О статусе военнослужащих», который позволяет регистрировать их по адресам частей, сказала она.
Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская («Справедливая Россия») считает, что необходимо предусмотреть и возможность аренды помещений для выпускников детдомов, которые стоят в очереди на жилье. «Это позволит решить не только проблему с регистрацией, но и решить в оперативном порядке жилищную проблему», – отметила она. По словам Останиной, это предложение потребовало бы обоснования источников финансирования.
Закон «не поможет с получением жилья» детям-сиротам, но позволит решить общие социальные задачи, связанные с предоставлением им пособий и других выплат, считает руководитель «Центра юридической помощи детям-сиротам» Павел Денисов. Документ даст возможность сиротам оперативно вставать на биржу труда, получать повышенные выплаты и пособия по безработице. По словам Денисова, центр получает около 700 обращений в месяц от выпускников сиротских учреждений, которые связаны с вопросами обеспечения жильем.
В подготовке статьи участвовала Валерия Мишина