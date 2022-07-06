Госдума установила ограничения на распространение «контрсанкционной информации»Запрет коснется СМИ, которые пишут о сделках и бизнесе
Госдума в последний день весенней сессии, 6 июля, приняла правительственный закон, который вводит понятие контрсанкционной информации и ограничивает ее распространение среди неопределенного круга лиц с использованием СМИ или интернета. Под такой информацией подразумеваются сведения об уже совершенных или только планируемых сделках любых лиц, участвующих во внешнеторговой деятельности РФ, распространение которых может привести к введению санкций, влияющих на российский рынок.
Согласно закону, распространение контрсанкционной информации допускается только с письменного согласия ее правообладателя, т. е. участника внешнеторговой деятельности. Органы государственной власти, местного самоуправления, а также председатель Банка России и его заместители освобождены от исполнения этого требования.
Необходимость введения такого закона продиктована импортозамещением и параллельным импортом, пояснил зампред думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов («Единая Россия»): «Чтобы оградить [от санкций] участников процесса, которые сегодня ищут новые логистические цепочки, предпринимают усилия для восполнения возможного товарного дефицита в России». Кирьянов подчеркнул, что ограничения коснутся «практически всех СМИ», которые пишут о проектах сделок, которые могут стать основанием для применения санкций или вторичных санкций [против иностранных компаний].
По ст. 13.14 КоАПа за разглашение информации с ограниченным доступом, к которой относятся и контрсанкционные данные, гражданам грозит штраф в размере от 5000 до 10 000 руб., а юрлицам – от 100 000 до 200 000 руб.
Закон затрагивает любые сведения, касающиеся внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью, указал адвокат Леонид Соловьев. Новая норма может стать препятствием, если правообладатель захочет защитить свои права в иностранной юрисдикции, говорит эксперт: он не сможет запросить информацию у российских резидентов, поскольку они будут тоже ограничены в ее распространении.
Председатель коллегии адвокатов «Никольская консалтинг» Алексей Панич считает, что после вступления закона в силу юристы должны будут еще строже соблюдать требования о конфиденциальности. Соловьев также предупреждает, что ограничения могут коснуться журналистов и общественников, которые занимаются освещением деятельности российских юрлиц – писать об их намерениях будет сложнее.
Зампредседателя комиссии Общественной палаты по развитию экономики Илья Семин уверяет, что многие предприниматели из других стран хотят продолжить работу с Россией и закон поддержит «инвестиционную активность». Председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик согласен, что закон направлен на защиту контрагентов и возможность продолжать работу с зарубежными партнерами.
Закон осложнит продажу бизнеса, не исключает директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов: «Если вы захотите в будущем продать бизнес, то вам выгоднее, чтобы вся информация о нем была доступной».