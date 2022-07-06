Газета
Общество

Госдума установила ограничения на распространение «контрсанкционной информации»

Запрет коснется СМИ, которые пишут о сделках и бизнесе
Анастасия Курилова Ксения Кожемяченко
Депутаты Госдумы прикрыли российский и зарубежный бизнес от утечек информации, которые могут ему навредить / Евгений Разумный / Ведомости

Госдума в последний день весенней сессии, 6 июля, приняла правительственный закон, который вводит понятие контрсанкционной информации и ограничивает ее распространение среди неопределенного круга лиц с использованием СМИ или интернета. Под такой информацией подразумеваются сведения об уже совершенных или только планируемых сделках любых лиц, участвующих во внешнеторговой деятельности РФ, распространение которых может привести к введению санкций, влияющих на российский рынок.

Согласно закону, распространение контрсанкционной информации допускается только с письменного согласия ее правообладателя, т. е. участника внешнеторговой деятельности. Органы государственной власти, местного самоуправления, а также председатель Банка России и его заместители освобождены от исполнения этого требования.

Необходимость введения такого закона продиктована импортозамещением и параллельным импортом, пояснил зампред думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов («Единая Россия»): «Чтобы оградить [от санкций] участников процесса, которые сегодня ищут новые логистические цепочки, предпринимают усилия для восполнения возможного товарного дефицита в России». Кирьянов подчеркнул, что ограничения коснутся «практически всех СМИ», которые пишут о проектах сделок, которые могут стать основанием для применения санкций или вторичных санкций [против иностранных компаний].

По ст. 13.14 КоАПа за разглашение информации с ограниченным доступом, к которой относятся и контрсанкционные данные, гражданам грозит штраф в размере от 5000 до 10 000 руб., а юрлицам – от 100 000 до 200 000 руб.

Закон затрагивает любые сведения, касающиеся внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью, указал адвокат Леонид Соловьев. Новая норма может стать препятствием, если правообладатель захочет защитить свои права в иностранной юрисдикции, говорит эксперт: он не сможет запросить информацию у российских резидентов, поскольку они будут тоже ограничены в ее распространении.

Председатель коллегии адвокатов «Никольская консалтинг» Алексей Панич считает, что после вступления закона в силу юристы должны будут еще строже соблюдать требования о конфиденциальности. Соловьев также предупреждает, что ограничения могут коснуться журналистов и общественников, которые занимаются освещением деятельности российских юрлиц – писать об их намерениях будет сложнее.

Зампредседателя комиссии Общественной палаты по развитию экономики Илья Семин уверяет, что многие предприниматели из других стран хотят продолжить работу с Россией и закон поддержит «инвестиционную активность». Председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик согласен, что закон направлен на защиту контрагентов и возможность продолжать работу с зарубежными партнерами.

Закон осложнит продажу бизнеса, не исключает директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов: «Если вы захотите в будущем продать бизнес, то вам выгоднее, чтобы вся информация о нем была доступной».

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных