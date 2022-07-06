Госдума установила ограничения на распространение «контрсанкционной информации»

Госдума в последний день весенней сессии, 6 июля, приняла правительственный закон, который вводит понятие контрсанкционной информации и ограничивает ее распространение среди неопределенного круга лиц с использованием СМИ или интернета. Под такой информацией подразумеваются сведения об уже совершенных или только планируемых сделках любых лиц, участвующих во внешнеторговой деятельности РФ, распространение которых может привести к введению санкций, влияющих на российский рынок.