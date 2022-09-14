Убийцы бизнесмена Шабтая Калмановича получили от 18 до 22 лет колонии

Убийцы бизнесмена Шабтая Калмановича получили от 18 до 22 лет колонииБлизкого к властям владельца Дорогомиловского рынка застрелили в 2009 году
Мосгорсуд суд приговорил исполнителей убийства бизнесмена Шабтая фон Калмановича к срокам от 18 до 22 лет колонии строго режима. Коллегия присяжных сочла Багаудина Костоева, Батыра Тумгоева и Али Белхороева виновными в убийстве по найму организованной группой (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в покушении на убийство двух или более лиц (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ). По статье о незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) Мосгорсуд освободил их от ответственности в связи с истечением сроков давности. Костоев получил 22 года колонии строго режима, Тумгоев – 18 лет, Белхороев – 20 лет. Никто из них свою вину не признал.
Ранее прокуратура запросила для подсудимых от 24 лет колонии строгого режима до пожизненного срока.
Тело 60-летнего Калмановича с множественными огнестрельными ранениями нашли в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда в автомобиле Mercedes 2 ноября 2009 г. Кроме того, в результате покушения получил травмы водитель бизнесмена Петр Туманов. «В суде установлено, что 2 ноября 2009 г. примерно в 16 ч 45 мин на Смоленской набережной Москвы Тумгоев, Белхороев и Костоев произвели не менее 24 выстрелов из пистолета-пулемета калибра 9 мм в бизнесмена Шабтая Калмановича и его водителя Петра Туманова», – сообщил представитель пресс-службы прокуратуры.
В 1990-е и 2000-е гг. Калманович был известным бизнесменом. Уроженец Литвы, в начале 1980-х гг. он эмигрировал вместе с семьей в Израиль. В 1980-х гг., рассказывал Калманович, он стал одним из самых богатых людей из русской диаспоры в Израиле – занимался строительными работами в ЮАР, Бопутатсване и др. В 1988 г. Калманович был приговорен к девяти годам лишения свободы за разведывательную работу на СССР против Израиля. Как писали «Ведомости», в приговоре речь шла не о добывании политических сведений, а о промышленном шпионаже. Ходатайства о его освобождении направлял, в частности, генсек СССР Михаил Горбачев и многие другие политические и культурные деятели.
В 1993 г. Калманович был досрочно освобожден и приехал в Россию. Занялся продюсерским бизнесом, организовывал российские гастроли звезд мировой эстрады, владел Дорогомиловским рынком, занимался девелопментом, владел фармацевтической компанией. Калманович в феврале 2000 г. сопровождал первого (на тот момент уже бывшего) мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в его последней поездке в Светлогорск. Калманович был первым, кто обнаружил тело Собчака в номере гостиницы «Русь».
Кроме того, Калманович был президентом женского баскетбольного клуба «Спартак» и генеральным менеджером женской баскетбольной сборной России. Основным мотивом нападения на предпринимателя изначально было заказное убийство, говорил начальник СУ СКП по Москве Анатолий Багмет.