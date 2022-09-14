Убийцы бизнесмена Шабтая Калмановича получили от 18 до 22 лет колонии

В 1990-е и 2000-е гг. Калманович был известным бизнесменом. Уроженец Литвы, в начале 1980-х гг. он эмигрировал вместе с семьей в Израиль. В 1980-х гг., рассказывал Калманович, он стал одним из самых богатых людей из русской диаспоры в Израиле – занимался строительными работами в ЮАР, Бопутатсване и др. В 1988 г. Калманович был приговорен к девяти годам лишения свободы за разведывательную работу на СССР против Израиля. Как писали «Ведомости», в приговоре речь шла не о добывании политических сведений, а о промышленном шпионаже. Ходатайства о его освобождении направлял, в частности, генсек СССР Михаил Горбачев и многие другие политические и культурные деятели.