Росстат зафиксировал рост задолженности по зарплате перед учителями

Росстат зафиксировал рост задолженности по зарплате перед учителямиЗа задержки с выплатами может грозить уголовная ответственность
Долги по зарплате перед учителями из региональных бюджетов выросли до 152 млн руб. в марте, следует из опубликованного 10 марта отчета Росстата. В документе говорится, что общая задолженность составляет 162 млн руб., из которых 152 млн руб. образовалось из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней: федерального бюджета – 2 млн руб., бюджетов субъектов – 152 млн руб. и местных бюджетов – 4 млн.
Пресс-служба Минфина 9 марта сообщила, что ведомство «своевременно и в полном объеме» перечислило все необходимые средства для выплат зарплат и федеральных доплат за классное руководство учителям. В сообщении говорится, что в федеральном бюджете на 2023 г. бюджетам субъектов предусмотрено 75,7 млрд руб. на выплату за классное руководство (педагогам в школах) и 8,4 млрд руб. за классное руководство в колледжах, лицеях и техникумах.
«Денежные средства по заявкам субъектов были доведены Минпросвещения: на январь – 8 января; на февраль – 30 января; на март – 7 и 9 марта», – говорится в сообщении ведомства.
В январе о задержке заработной платы сообщали педагоги в Дагестане, в связи с чем минобрнауки республики объявило о формировании рабочей группы, чтобы выяснить обстоятельства невыплаты. Учителя забайкальских школ в конце декабря 2022 г. сообщили, что им не выплатили зарплату перед Новым годом. Информацию подтвердили в пресс-службе министерства образования региона. В ответ на это зампред правительства Забайкалья Татьяна Цымпилова тогда указала, что нарушений нет, так как срок их выплаты еще не наступил.
От региональных организаций и членов профсоюза пока не поступали обращения по задолженности, но это не означает, что за этим не следят, рассказала «Ведомостям» зампредседателя общероссийского Профсоюза образования Татьяна Куприянова. По ее словам, на региональном уровне обычно профсоюзные организации реагируют на подобные обращения и добиваются решения этой проблемы. «Я сомневаюсь, что ежемесячное вознаграждения за классное руководство из федерального бюджета не выплачивают – возможны задержки», – отмечает эксперт.
Согласно статье 136 ТК РФ работодатель обязан выплачивать не реже чем дважды в месяц заработную плату за первую половину месяца и за вторую. »Многие регионы сообщают о том, что неправильные сроки выплаты заработной платы связаны с межбюджетными отношениями, задержкой поступлений из федерального бюджета в виде финансовой поддержки высокодотационных регионов для обеспечения своевременной и в полном объеме выплаты зарплаты работникам бюджетной сферы», – отмечает она.
В каждой конкретной ситуации необходимо разбираться с тем, какие меры принимают власти регионов для решения возникающих проблем в этой сфере и насколько они эффективны, а также насколько эффективна и своевременна финансовая поддержка, оказываемая регионам из федерального бюджета, заключила Куприянова.
«Тут нужно разбираться: где была допущена техническая ошибка финансистами – или это действительно задержка с последующей уголовной ответственностью», – подчеркнула председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»).
Согласно ст. 145.1 УК РФ, ответственность за невыплату заработной платы наступает в случае полной ее невыплаты свыше двух месяцев либо в случае частичной невыплаты свыше трех месяцев. По словам депутата, государство выделяет необходимые средства, чтобы учителя были обеспечены зарплатой и дополнительными выплатами. «Все, что предусмотрено, в регионы поступает. А дальше должен быть точно организован процесс», – заключила депутат.
«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения.