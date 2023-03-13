Росстат зафиксировал рост задолженности по зарплате перед учителями

В январе о задержке заработной платы сообщали педагоги в Дагестане, в связи с чем минобрнауки республики объявило о формировании рабочей группы, чтобы выяснить обстоятельства невыплаты. Учителя забайкальских школ в конце декабря 2022 г. сообщили, что им не выплатили зарплату перед Новым годом. Информацию подтвердили в пресс-службе министерства образования региона. В ответ на это зампред правительства Забайкалья Татьяна Цымпилова тогда указала, что нарушений нет, так как срок их выплаты еще не наступил.