В каких приграничных регионах пройдут парады 9 мая

Начальник отдела пресс-службы Брянска Оксана Орлова заявила «Ведомостям», что пока информации о решении по проведению парада 9 мая у администрации города нет, по ее словам, оно принимается на областном уровне. В правительстве региона в ответ на запрос «Ведомостей» сообщили, что информация о праздничных мероприятиях и «митингах» будет «своевременно размещена» на сайте. На момент публикации на нем нет данных о проведении парада в 2023 г.